Ποιες επαγγελματικές ομάδες “χάνει” και ποιες “κερδίζει” η ΝΔ – Τι έδειξε μυστική δημοσκόπηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μυστική δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου και δείχνει τις εκλογικές “δεξαμενές” της Νέας Δημοκρατίας ανά επαγγελματική ομάδα.

Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, την οποία παρουσιάζει η εφημερίδα “Καθημερινή”, δεν εξετάζει μόνο την πρόθεση ψήφου, αλλά κυρίως τη δυνητική ψήφο και τη δυναμική που έχει αυτή την περίοδο η γαλάζια παράταξη σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες.

Όπως προκύπτει από τη μυστική αυτή δημοσκόπηση, οι δύο πιο δυνατές επαγγελματικές κατηγορίες για το κυβερνών κόμμα είναι οι συνταξιούχοι και οι νοικοκυρές. Καλά ποσοστά καταγράφει η Νέα Δημοκρατία και στους δημόσιους υπαλλήλους.

Στον αντίποδα, η ΝΔ, εξαιτίας και των τελευταίων μεγάλων κινητοποιήσεων, εμφανίζεται να έχει πρόβλημα στις τάξεις των αγροτών.

Επίσης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η πρόθεση ψήφου και οι “δεξαμενές” του κόμματος μαζί είναι πιο μικρές στον ιδιωτικό τομέα από ό,τι στον δημόσιο.

Στις χειρότερες κατηγορίες για τη Νέα Δημοκραία είναι οι άνεργοι. Η πρόθεση ψήφου είναι πολύ χαμηλά, ενώ κάτω από 10% είναι η δυνητική ψήφος.

Άσχημα ποσοστά καταγράφονται και στην κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων, με την πρόθεση ψήφου να είναι γύρω στο 20%. Τέλος, ούτε οι φοιτητές και οι σπουδαστές είναι η “δυνατή” κατηγορία για τη Νέα Δημοκρατία.