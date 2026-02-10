Πλεύρης: “Δικηγόρος ΜΚΟ θα υπερασπιστεί τον Μαροκινό για την τραγωδία στη Χίο – Θα περίμενα να το κάνει για τους μετανάστες”

Δικηγόρος ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών ανέλαβε την υπεράσπιση του Μαροκινού που συνελήφθη ως ο διακινητής που προκάλεσε το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς, γνωστοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε: «Ο ισχυρισμός του Μαροκινού είναι πως ενώ βρέθηκε με κάποιον τρόπο στην Τουρκία σε μια βάρκα με 38-39 Αφγανούς, πέρασε μαζί τους και είναι και αυτός θύμα. Η ΜΚΟ αυτή θα περίμενα να υπερασπιστεί τα θύματα τους μετανάστες και όχι τον διακινητή. Είναι σαν μια ΜΚΟ που είναι υπέρ των γυναικών να βγαίνει και να λέει πως μεταξύ φερόμενων βιασμένων και φερόμενου βιαστή, ο βιαστής είναι αθώος».

Όπως είπε, επίσης, η έρευνα για την τραγωδία στη Χίο είναι σε εξέλιξη «αλλά ως υπουργός Μετανάστευσης όταν έχω αναφορά του Λιμενικού, να μην στηριχτώ στην ενημέρωση τη δική του και να μην πω ότι τους πιστεύω; Πιστεύω λοιπόν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού βγήκαν να κάνουν περιπολία και δεν είπαν “πάμε να σκοτώσουμε ανθρώπους”. Διότι όταν κατηγορείς ότι ένα πλοίο του Λιμενικού περνάει από πάνω από μια βάρκα, τότε δεν κατηγορείς καν το Λιμενικό για δυστύχημα, τους λες δολοφόνους».

«Τι κάνει το Λιμενικό; Όταν μπει μια βάρκα στα ελληνικά ναυτικά μίλια, μπορεί να κάνει το επίπεδο αποτροπής στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων πριν μπει. Όταν μπει, κάνει έρευνα και διάσωση. Pushbacks δεν επιτρέπονται από το Διεθνές Δίκαιο και αυτήν τη στιγμή δεν γίνονται» πρόσθεσε.

Με αφορμή, δε, το νομοσχέδιο που προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τις ΜΚΟ, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε σε μια διάταξη που λέει αν είσαι διακινητής και αποδειχτεί πως είσαι και μέλος ΜΚΟ, έχεις αυστηρότερο πλαίσιο: «Γιατί έχεις αυστηρότερο πλαίσιο; Διότι οι ΜΚΟ έχουν προνομιακές σχέσεις: μπορούν να μπαίνουν στις δομές και να μιλούν με μετανάστες. Για αυτό και μιλάμε για βαρύτερες τιμωρίες».

«Είδα τα στοιχεία στη Βουλή, 300 εκατομμύρια έχουν πάρει οι ΜΚΟ. Νόμιμα τα παίρνουν τα λεφτά, αλλά να ξέρουμε ποιος είναι ο ανθρωπισμός. Επάγγελμα κάνουν: παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας, υπηρεσίες μεταφορών. Αμείβονται κατά τρόπο προνομιακό. Δηλαδή οι ΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο και παίρνουν χρήματα, λειτουργούν σαν αύριο το πρωί να ήμασταν ιδιωτική εταιρεία» κατέληξε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.