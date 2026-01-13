Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Δεν θυμόταν, δεν γνώριζε, δήλωσε άγνοια για κρίσιμα θέματα η πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Άννα Μαρία Γιάντση»

«’Αγνοια ακόμα και σε κρίσιμα ζητήματα δικής της εποπτείας δήλωσε η πρώην Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, (21/4/2015-20/10/2015) ‘Αννα Μαρία Γιαντσή» τόνισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την κατάθεση της στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

«Η. κ. Γιάντση κατέθεσε στην εξεταστική ότι κατά την περίοδο του διορισμού της ήταν μέλος του κόμματος των ΑΝΕΛ και στη συνέχεια έγινε μέλος της ΝΔ που παραμένει μέχρι σήμερα. Η πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε ότι, για κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν ακόμη και αρμοδιότητές της «δεν θυμόταν» και «δεν γνώριζε», σημείωσαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:.

«Ακόμη και σε καίρια ερωτήματα για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, για τα οποία είχε ρητή εποπτική αρμοδιότητα, ανέφερε επανειλημμένα ότι «δεν θυμάται». Για τις αποφάσεις που καθόρισαν την κατανομή βοσκοτόπων μέσω της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», επικαλέστηκε άγνοια.

Η μάρτυρας περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές περί «συνεργασίας» του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τεχνικό σύμβουλο αναφέροντας ότι δεν είχαν υποπέσει στην αντίληψή της ουσιώδεις λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά αυτής της συνεργασίας που της τέθηκαν υπόψιν κατά την διάρκεια εξέτασής της».

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ακόμα ότι «σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, αρκέστηκε να απαντήσει πως ήταν απόφαση του αρμόδιου Υπουργού χωρίς να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις».

«Στο κρίσιμο ερώτημα σχετικά με τη δημόσια καταγγελία στην οποία προέβη ο παραγωγός κ. Ανεστίδης, ο οποίος δήλωσε πως η συμβουλευτική εταιρία Agrologic, ιδιοκτήτρια της οποίας είναι η κ. Γιάντση, λάμβανε κανονικά αμοιβή για γεωργικές συμβουλές από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τις οποίες όμως δεν παρείχε στους παραγωγούς μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού, επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Ανεστίδης στην αρχή προσπάθησε να αποφύγει την απάντηση στην ερώτηση, μιλώντας για «προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων». Στη συνέχεια ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν τέτοια αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την παροχή συμβουλών σε όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.

Κατόπιν επικαλέστηκε ότι κάτι τέτοιο εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της εξεταστικής επιτροπής και στο τέλος κατόπιν της πίεσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να προσκομίσει αυτού του είδους το αποδεικτικό υλικό στην εξεταστική επιτροπή», υπογράμμισαν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ.