Πιερρακάκης στο 21ο Athens Tax Forum: “Η φορολογική πολιτική ως εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής”

Μέτρα που λαμβάνει για το στεγαστικό και δημογραφικό μέσω παρεμβάσεων στη φορολογία και που περιλαμβάνονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 21ο Athens Tax Forum που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Όπως αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, «στο 21ο Athens Tax Forum που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συζητήσαμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωάννη Σαρακάκη και τον επικεφαλής της Επιτροπής Φορολογίας Ιωάννη Σταυρόπουλο για το πώς η φορολογική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Το νομοσχέδιο των μέτρων της ΔΕΘ συνιστά τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων που έχει συντελεστεί ιστορικά. Πρόκειται για μια φορολογική μεταρρύθμιση με δημογραφικά χαρακτηριστικά, με έμφαση στη μεσαία τάξη και στο σύνολο της επικράτειας, καθώς και με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Το στεγαστικό και το δημογραφικό αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας. Προχωρούμε σε νέες παρεμβάσεις τόσο για τη στήριξη όσων δυσκολεύονται με το αυξανόμενο κόστος στέγασης όσο και για τη στήριξη της Περιφέρειας και την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Η συνταγή μας για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις αναπτυξιακές μας προοπτικές είναι η ψηφιοποίηση, οι κλαδικές πολιτικές, η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και η ευρωπαϊκή στρατηγική σύνδεσης των χρηματοδοτήσεων με μεταρρυθμίσεις.

Η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα που βρίσκεται σε κίνηση και αναγνωρίζεται διεθνώς για τη θετική της δυναμική. Και όσα έχουμε πετύχει ως χώρα τους τελευταίους μήνες αντανακλά ότι θέλουμε ακόμα περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις, εξαγορές και επενδύσεις».