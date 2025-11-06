Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν είναι πια απλός αποδέκτης επενδύσεων, αλλά συνδιαμορφωτής συμμαχιών»

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε σε ένα πάνελ της 6ης Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC με ακόμα τρεις υπουργούς. Μέσω της ομιλίας του αναφέρθηκε στο πνεύμα αποφασιστικότητας που χαρακτηρίζει την κυβερνητική πολιτική. «Έχουμε τη νοοτροπία ότι θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Είμαστε πλήρως επικεντρωμένοι στο να βρούμε τους κατάλληλους εταίρους σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο. Θέλουμε περισσότερους επενδυτές, περισσότερους ξένους επενδυτές, περισσότερους Αμερικανούς», ανέφερε.

Στα «φυσικά και τεχνολογικά περιουσιακά στοιχεία» της χώρας αναφέρθηκε ο κ. Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλώς αποδέκτης επενδύσεων, αλλά δύναμη που συνδιαμορφώνει νέες παραγωγικές συμμαχίες». Ανέφερε ότι η ελληνοαμερικανική σχέση έχει αποκτήσει «υπαρξιακή διάσταση» για την ελληνική οικονομία διότι «πριν από 15 χρόνια η προσέλκυση αμερικανικού κεφαλαίου ήταν δύσκολη υπόθεση – σήμερα, το ενδιαφέρον είναι ισχυρό και αμοιβαίο».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα επέστρεψε», αναφερόμενος στην πρόοδο στα δημοσιονομικά, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

Παπασταύρου: «Η νέα γενιά επενδύσεων πρέπει να αγγίζει τις τοπικές κοινωνίες»

Ο Σταύρος Παπασταύρου από την πλευρά του τόνισε τη σημασία της αποκέντρωσης της ανάπτυξης και της «περιφερειακής σύγκλισης». Τόνισε ότι «η νέα γενιά επενδύσεων πρέπει να αγγίζει τις τοπικές κοινωνίες», δίνοντας προτεραιότητα σε έργα υποδομών, τεχνικής εκπαίδευσης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. «Η Ελλάδα χρειάζεται να αποκτήσει υπερηφάνεια σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία – στην παιδεία, στην καινοτομία, στη συλλογική ευημερία», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανθεκτικού παραγωγικού μοντέλου.

Κικίλιας: «Αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας εστίασε στις στρατηγικές επενδύσεις που δρομολογούνται στους τομείς της ναυπηγικής, της ενέργειας και της άμυνας, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ξεκινήσει επαφές με αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την «αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων και τη διασύνδεσή τους με την ενεργειακή βιομηχανία και την εθνική άμυνα».

«Ναυπηγεία, ενέργεια και άμυνα δεν είναι τρεις απομονωμένοι τομείς — είναι τρεις όψεις του ίδιου στρατηγικού σχεδίου», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες «θα ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ενδυναμώσουν τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας».

Παπαστεργίου: «Η τεχνολογία είναι γέφυρα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και κοινωνίας»

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην ανάγκη η ψηφιακή μετάβαση να υπηρετεί τους πολίτες και να στηρίζει την κοινωνική συνοχή. Μίλησε για νέα προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων, καθώς και για πρωτοβουλίες που συνδέουν την τεχνολογία με την καθημερινότητα των πολιτών. «Η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο αποδοτικότητας, αλλά γέφυρα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, οι τέσσερις υπουργοί συμφώνησαν ότι η πραγματική πρόοδος αποτυπώνεται «στην ευτυχία και την ασφάλεια των ανθρώπων», τονίζοντας ότι κάθε μεταρρύθμιση αποκτά νόημα μόνο όταν βελτιώνει τη ζωή του μέσου πολίτη. Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, «όλα καταλήγουν στην πολιτική ουσία – στην πράξη που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα και την αυτοπεποίθηση του Έλληνα».