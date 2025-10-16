Πιερρακάκης: “Είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε ανάπτυξη 2,4% το 2026 – Δεν θα είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ”

Την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει αύξηση του παγκόσμιου δημόσιου χρέους, η Ελλάδα ακολουθεί μια σταθερά αντίθετη πορεία. Η χώρα μας θα μειώσει το δημόσιο χρέος της από το περίπου 210% του ΑΕΠ, σε 137,6% το 2026, σημειώνοντας μια από τις πιο εντυπωσιακές αποκλιμακώσεις διεθνώς.

Τη διαπίστωση αυτή έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον. Με βάση τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «σύντομα η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, οι επικαιροποιημένες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναθεωρούν προς τα πάνω τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 2%, από 1,8% που εκτιμούσαν έως πρόσφατα, ενώ στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, η πρόβλεψη για το 2026 είναι 2,4%.

Απαντώντας σε ερώτηση για την απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων του ΔΝΤ και του ελληνικού προϋπολογισμού, ο Υπουργός σημείωσε ότι αυτό αποτελεί «παραδοσιακό φαινόμενο», υπενθυμίζοντας πως και τα προηγούμενα χρόνια οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ υπολείπονταν της τελικής επίδοσης της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι προβλέψεις του Ταμείου είναι συνήθως πιο συγκρατημένες και στη συνέχεια αναθεωρούνται προς τα πάνω».

Σε ερώτηση για το πού αποδίδει αυτή τη βελτιωμένη πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία, είπε “στις αντοχές του ελληνικού λαού, στα πολύ δύσκολα χρόνια όπου χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας”. Είχαμε μια υπαρξιακή κρίση, τόνισε ο Υπουργός και πρόσθεσε “πολλοί χαρακτήρισαν τη δεκαετία αυτή μια χαμένη δεκαετία. Εμείς καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι. Καταφέραμε να περάσουμε πολύ δύσκολες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Δείτε τι συμβαίνει σήμερα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου συζητούν για αλλαγές που πρέπει να γίνουν, μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, ευρύτερα στο οικονομικό μοντέλο και πόσο δύσκολο είναι να περάσουν πράγματα τα οποία πέρασαν στην Ελλάδα πριν από χρόνια.

Οι αντοχές του ελληνικού λαού και οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που ήρθαν μετά-ειδικά τα τελευταία έξι χρόνια-σωρευτικά έχουν δημιουργήσει μια αλλαγή πλαισίου, η οποία μας κάνει αισιόδοξους για να μπορέσουμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα”.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, λέγοντας χαρακτηριστικά “φυσικά και δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά μας και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάμε όλοι εδώ με τους ομολόγους μου. Τα προβλήματα τα οποία έχει κάθε χώρα και πώς μπορεί να μεταβολίσει μεταρρυθμίσεις για να μετατρέψει αυτά τα προβλήματα, αν είναι δυνατόν, μέσα από βιώσιμες λύσεις, σε ένα θετικό μομέντουμ ανάπτυξης στην εκάστοτε εθνική οικονομία”.

Επισήμανε ότι για παράδειγμα το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη πρόκληση “αν δείτε τα μέτρα της ΔΕΘ, όλα αυτά δομήθηκαν γύρω από μια μεγάλη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολογίας μας-είναι η μεγαλύτερη μείωση της άμεσης φορολογίας στη μεταπολίτευση-αλλά είχε μία έμφαση στο δημογραφικό πρόβλημα. Οικογένειες με παιδιά, νέοι που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, ελληνική περιφέρεια. Αυτά τα τρία μαζί ήταν οι πυλώνες αυτής της μεταρρύθμισης. Δεν θα ισχυριστώ ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα λύσει το δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως ξέρετε, έχουν βαθύ δημογραφικό πρόβλημα. Σίγουρα όμως χρειάζεσαι μια φορολογική πολιτική, ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο κατ’ ελάχιστον αναγνωρίζει το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είναι από το οποίο ξεκινάμε και θεωρούμε ότι με μια σειρά από άλλες αλλαγές, που θα στοχεύουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας, που θα στοχεύουν στις ξένες επενδύσεις, θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, με στόχο τον πολύ απλό και βασικό:η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι, σε κάθε ελληνική οικογένεια”.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε πως “για να το πετύχουμε αυτό, θελουμε να προχωρήσουμε σε μείωση και άλλων φόρων, έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές τα τελευταία έξι χρόνια, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνουν και πολλά ακόμη για να φτάσει η χώρα μας εκεί που πρέπει, για να κατακτήσει η χώρα μας όλα αυτά που μπορεί”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιάζοντας την Έκθεση του ΔΝΤ “Διεθνές Παρατηρητήριο”, που αναφέρει ότι το παγκόσμιο χρέος σε τρία χρόνια από τώρα θα είναι το υψηλότερο από το 1948, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί διαφορετική πορεία, πορεία αποκλιμάκωσης “είμασταν κοντά στο 210%, ποσοστό στο οποίο είχαμε φτάσει στα χρόνια, ειδικά μετά τον Covid-19. Τώρα πάμε για το 137,6% του ΑΕΠ στο χρέος μας και ελπίζω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να είμαστε σε θέση να πούμε ότι η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει από την εξαιρετική δουλειά των στελεχών του ΟΔΔΗΧ, όπως είπε ο Έλληνας Υπουργός δίνοντας τα εύσημα στον ΟΔΔΗΧ “εδώ στη Ουάσιγκτον μαζί μου είναι ο κύριος Τσάκωνας-όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί του ΟΔΔΗΧ έχουν κάνει, ανεξάρτητα από κυβέρνηση, μια εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια, την οποία πρέπει να την τονίσουμε και να την υπογραμμίζουμε περισσότερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μας το λένε όλοι οι διεθνείς συνομιλητές μας αυτό. Αυτή η δουλειά είναι μια προίκα, είναι μια μαγιά πάνω στην οποία πρέπει να μπορέσουμε να χτίσουμε. Και στην τελευταία μου επίσκεψη, έξι μήνες πριν, στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είχα ανακοινώσει ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια γρηγορότερα. Αυτό νομίζω ότι δείχνει κάτι στις διεθνείς αγορές.

Δείχνει κάτι στους εταίρους μας. Δείχνει ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει. Δείχνει ότι αυτή η γενιά-δεν θα πω μόνο αυτή η κυβέρνηση, θα μιλήσω για όλους της ηλικίας μας-αυτή η γενιά δεν θα περάσει το λογαριασμό στην επόμενη. Να το πω πολύ απλά. Όπως συνέβη σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Και αυτή είναι μια τεράστια αλλαγή στην οποία όλοι οφείλουμε να επενδύσουμε, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, είπε ότι προτεραιότητα είναι να έχουμε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές (cross-border M&As) “αυτό το οποίο περιγράφουν οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταρχήν, είναι να αφαιρέσουμε εμπόδια τα οποία μοιάζουν με δασμούς. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν εμπόδια στις υπηρεσίες, τα οποία ισοδυναμούν με δασμό 110% μεταξύ τους. Στη μεταποίηση το αντίστοιχο νούμερο είναι σαράντα πέντε τοις εκατό. Αφαιρώντας αυτά τα εμπόδια, ανοίγω τον δρόμο σε διασυνοριακές επενδύσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές και έτσι καταφέρνω να κατακτήσω ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης”.

Έδωσε μάλιστα και τρία παραδείγματα εφαρμογής αυτής της στρατηγικής “αυτό εμείς το τελευταίο διάστημα το δείξαμε σε τρεις περιπτώσεις: στην πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext, στην πρόταση αύξησης του ποσοστού της UniCredit στην Alpha Bank. Αντιστρόφως, στην εξαγορά της HSBC Malta από την Credia Bank.

Συνολικά, λοιπόν, θα σας έλεγα ότι η προσέγγισή μας είναι μια προσέγγιση ανοιχτότητας. Αυτό το έχω αναφέρει και στο Ecofin και στο Eurogroup. Θα το αναφέρω και εδώ. Θέλουμε περισσότερες ξένες επενδύσεις σε σειρά από τομείς-από τις υποδομές ως την ενέργεια. Αλλά εγώ θα σας έλεγα, σε όλους εκείνους τους τομείς στους οποίους οι ελληνικές εταιρείες, οι ελληνικές ευκαιρίες ευρύτερα, υπάρχουν και θέλουμε να μπορέσουμε να αντλήσουμε και τεχνογνωσία και κεφάλαια από το εξωτερικό, νομίζω ότι μπορούμε να το κατακτήσουμε”.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδος “όταν ήμουν Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνήθιζα να χρησιμοποιώ μια αναλογία που θόλω να επαναλάβω. Η Ελλάδα πάντα είχε το hardware, αλλά δεν είχε το software. Είχαμε δηλαδή τη σωστή πρώτη ύλη, είχαμε τον πυλώνα των ευκαιριών, τη μαγιά των ευκαιριών. Δεν είχαμε τη σωστή στρατηγική, τους σωστούς θεσμούς και τις σωστές πολιτικές για να προσελκύσουμε εκείνες τις επενδύσεις που θέλαμε. Και αν το δείτε ευρύτερα, μην δούμε μόνο τις ξένες επενδύσεις. Πού ξεκινήσαμε όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019; Οι επενδύσεις προς ΑΕΠ ήταν στο 11%.

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21,2%. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε λίγο πάνω από το 15%, 15,3. Κάθε χρονιά αυτό αυξάνεται. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι ότι θα φτάσουμε το 18%. Άρα είμαστε σε μια διαδρομή που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας. Χρειαζόμαστε κι άλλες ξένες επενδύσεις για να μπορέσουμε να το κατακτήσουμε αυτό. Είμαστε απολύτως θετικοί στο να μπορέσουμε να δράσουμε ως καταλύτες για να επιτευχθεί αυτό.”

Σχολιάζοντας περαιτέρω την έκθεση Ντράγκι και απαντώντας στο ερώτημα τι γίνεται με την εφαρμογή της, ο Υπουργός Οικονομίας είπε ότι “στην πραγματικότητα, υπάρχουν μια σειρά από εμπειρικές παρατηρήσεις. Η μία έχει να κάνει με τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσα στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η άλλη έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε μια ευρωπαϊκή επιχείρηση, αν αυτή μεγαλώσει, χρειάζεσαι αμερικανικά κεφάλαια για να μπορέσει να φτάσει συνήθως στο επίπεδο στο οποίο δύναται. Όλο αυτό μας δείχνει ότι, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη δεν έχουμε κατακτήσει τη συνθήκη της κλίμακας για να μπορούμε να μεγαλώνουμε τις επιχειρήσεις μας, και τη συνθήκη, γενικότερα, της φιλοδοξίας για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όλα εκείνα που μπορούμε, όλα εκείνα τα οποία επιθυμούμε. Συνεπώς, υπάρχει πρόοδος.

Θα σας πω ευθέως ότι η πρόοδος αυτή πρέπει να γίνει γρηγορότερη συνολικά από κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Συνολικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε απολύτως ανοιχτοί σε τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες. Πρέπει να έχουμε ανοιχτό πνεύμα. Δεν χρειαζόμαστε εθνικούς πρωταθλητές. Χρειαζόμαστε Ευρωπαίους πρωταθλητές. Και πολλές από τις επιχειρήσεις μας μπορούν να κατακτήσουν αυτό το στάτους του Ευρωπαίου πρωταθλητή. Δεν πρέπει να σκεφτούμε σε μία λογική να έχουμε 27 καλές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε μία ενιαία αγορά, η οποία δουλεύει χωρίς εμπόδια. Είναι εφικτό; Πάμε σε αυτή την κατεύθυνση; Πρέπει να πάμε πολύ γρηγορότερα.”