Πεύκη: Επίθεση στα γραφεία της Ν.Δ. – «Δεν μας εκφοβίζουν, δεν μας πτοούν»

Προκάλεσαν υλικές ζημιές

Επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή της Πεύκης πραγματοποίησε ομάδα αγνώστων, προκαλώντας υλικές ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου.

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

