Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Νικ Μητρόπουλος, ο οποίος ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του πρώην κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, Μάικλ Δουκάκη.

Μάλιστα, ήταν μια σημαντική προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, ενώ διετέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικής της σχολής Κένεντι του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Ο Νικ Μητρόπουλος δεν ήταν απλώς μια εμβληματική μορφή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ήταν ένας άνθρωπος που ακούμπησε και άλλαξε πολλές ζωές. pic.twitter.com/wXVJs7Q3VW— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) September 3, 2025

