Σβίγκου: «Με την κάλυψη Μητσοτάκη, στη ΝΔ αντιγράφουν τον Όρμπαν»

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο έχει γαλάζια σφραγίδα και η προσπάθεια συγκάλυψής του έχει τη σφραγίδα Μητσοτάκη», τόνισε η Ράνια Σβίγκου, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σε παρέμβασή της στην εκπομπή «Morning Point» του Mega News με τους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου.

Αναφερόμενη στις δηλώσεις Γεωργιάδη, τις οποίες χαρακτήρισε «απαράδεκτες», υπενθύμισε ότι «δεν είναι απλός βουλευτής, είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ», και υπογράμμισε ότι «έχει ζηλέψει τη δόξα και του Τράμπ και του Όρμπαν, γιατί μόνο σε αυτούς προσιδιάζουν τέτοιες δηλώσεις». Τόνισε ότι «είναι τέτοια η επίθεσή του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα έπρεπε όχι απλώς να έχει αδειαστεί, αλλά θα έπρεπε να έχει αποπεμφθεί από την κυβέρνηση, εάν δεν συμφωνούσε ο κ. Μητσοτάκης». Πρόσθεσε ότι «αυτή η ανοχή και η στήριξη, σημαίνει ότι αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης εκφράζουν απόλυτα τον Κ. Μητσοτάκη», επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός, στη Βουλή, «είπε τα ίδια με έναν πιο εύσχημο τρόπο, μιλώντας για καθυστερήσεις, για σαλαμοποίηση, και για τις διαρροές της δικογραφίας».

Αναφερόμενη στις άρσεις ασυλίας βουλευτών της ΝΔ υπογράμμισε ότι «δεν είναι είδηση, ούτε θα πούμε και ευχαριστώ και μπράβο στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την άρση ασυλίας, που ήταν αυτονόητη», συμπληρώνοντας ότι «θυμόμαστε όλοι τι έκανε το περασμένο καλοκαίρι η ΝΔ και το Μέγαρο Μαξίμου με τις επιστολικές ψήφους, γιατί φοβόντουσαν την ψήφο των βουλευτών της ΝΔ, και ήθελαν να αποφύγουν την προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη».

Τόνισε ότι οι υποθέσεις «καμία σχέση δεν έχουν με ρουσφέτια, όπως θέλουν να μας πείσουν στη ΝΔ, η οποία τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει σκιές και αμφιβολίες για τα ίδια τα κίνητρα της Ευρωπαίας Εισαγγελέα». Αντίθετα, «μιλάμε για απάτη, για ψευδείς βεβαιώσεις, για οικονομική ζημία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή», επισημαίνοντας ότι «αυτό δείχνουν και τα εσωκομματικά μαχαιρώματα, με τις δηλώσεις του κ. Βορίδη που έρχονται σε συνέχεια των δηλώσεων Οικονόμου απέναντι στον κύριο Σκέρτσο». Προσθέτοντας ότι, «αυτά είναι αποτέλεσμα και έκφραση της κοινωνικής δυσαρέσκειας που υπάρχει απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, καθώς είναι προφανές ότι οι βουλευτές δέχονται πίεση και μια ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική απόρριψη».

Τέλος, σχετικά με την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, τόνισε ότι «πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα διεργασίες ενωτικές, διεργασίες ανασύνθεσης, που θα κάνουν τον προοδευτικό πόλο πρωταγωνιστή», επισημαίνοντας ότι «προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει έναν αναμφισβήτητο, καταλυτικό ρόλο στις διεργασίες». Τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση», και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «θα πρέπει να γίνουν αποφασιστικές κινήσεις το επόμενο διάστημα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, ούτε υπάρχει χώρος να δοθεί στην εσωστρέφεια και στον περαιτέρω κατακερματισμό».