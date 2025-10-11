Πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη – “Έφυγε” η μητέρα του μετά από μάχη με τον καρκίνο

Με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποχαιρέτησε την μητέρα του που έφυγε από την ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο.

«Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό», έγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Όπως εξήγησε στη λεζάντα, η μητέρα του έδινε μάχη με τον καρκίνο.

«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό», έγραψε αρχικά.

«Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη. Θα σε αγαπώ για πάντα», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.