Παύλος Πολάκης: «Ρε ουστ που θα πηγαίναμε και στην κηδεία» – Η ανάρτηση του για τον Διονύση Σαββόπουλο

Με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε στην απουσία των αρχηγών της αριστεράς και της κεντροαριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης θυμήθηκε ότι ο μεγάλος τραγουδοποιός τον είχε αποκαλέσει «αρκουδιάρη» στον ΣΚΑΪ το 2019.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Όταν η σαπίλα και η μπόχα από τα σκάνδαλα και το φαγοπότι δημοσίου χρήματος του ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ έχει δηλητηριάσει και τον αέρα που αναπνέουμε !!

Όταν δεξιοί σιχτιρίζουν τον Μητσοτάκη ,τον Αδωνη ,τον Βοριδη κλπκλπ!!

ΤΟΤΕ το μοναδικο καταφυγιο της κυβερνησης της ΝΔ ,της και καλα «νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιας»,ειναι η επιστροφη στον εμφυλιοπολεμικο ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ λογο του τυπου : «οι κομμουνιστες δεν ειναι Ελληνες»!!!!!!!

Γιατι δεν πήγαμε στην κηδεια του Σαββοπουλου λεει….

Βρε ουστ απο δω ,ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ,των απευθειας αναθεσεων,των υποκλοπων,του ΟΠΕΚΕΠΕ!!

Καλα καναμε και δεν πηγαμε !

Ουτε ο Σαββοπουλος θα ηθελε να πάμε, καθως τα νιατα του τα αποστραφηκε

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ !!

Υγ στη φωτο θυμιζω την τελευταια φορα που ασχοληθηκα -μετα απο αισχρη προκληση-με τον εκλιπόντα!(Φλεβαρης του 2019)