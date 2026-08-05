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Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα και διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνδράμει, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον κ. Σίσι για τη στήριξη και την άμεση ανταπόκριση της Αιγύπτου.

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