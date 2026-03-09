Παπασταύρου: Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στην ενέργεια

Στις εξελίξεις στη διεθνή ενεργειακή αγορά μετά από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

«Τελείωσε άλλη μία σύσκεψη γιατί από την πρώτη μέρα της κρίσης γίνονται καθημερινά συναντήσεις και συσκέψεις με τα συναρμόδια υπουργεία, με αντικειμενικό στόχο αφενός να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και αφετέρου να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Οι εξελίξεις είναι σχεδόν όχι σε ημερήσια βάση αλλά ανά λεπτό.

Τα συναρμόδια υπουργεία έχουν συνδιαμορφώσει μία δέσμη προτάσεων προς τον πρωθυπουργό, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Πριν από το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις» είπε μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή επάρκεια, τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει αποθέματα που διασφαλίζουν την τροφοδοσία της αγοράς. «Η ασφάλεια εφοδιασμού υπάρχει τουλάχιστον για τις επόμενες 90 ημέρες», δήλωσε.