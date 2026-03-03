Παπασταύρου: «Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού – Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια»
Τι ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ευρεία σύσκεψη πραγματοποίησαν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος με εκπροσώπους εποπτευόμενων φορέων και εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο ΥΠΕΝ.
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν η αποτίμηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, όσο και σε επίπεδο τιμών.
Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Συγκαλέσαμε σήμερα σύσκεψη με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, με τις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος μας, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα. Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας.»
