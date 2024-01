Μία ώρα και είκοσι λεπτά διήρκεσε η συνάντηση Μητσοτάκη – Μπλίνκεν στα Χανιά, στο σπίτι της οικογένειας του πρωθυπουργού το απόγευμα του Σαββάτου (06/01).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, ενώ μεταξύ των δύο πλευρών επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία των δύο χωρών καθώς όπως συμφώνησαν οι κ.κ Μητσοτάκης και Μπλίνκεν, οι μεταξύ τους σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερό τους σημείο.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και τον καλωσόρισε επισημαίνοντας ότι υπάρχει ένας συμβολισμός για το βάθος των σχέσεων των δύο χωρών.

Αναλυτικά, κατά τις δηλώσεις τους κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανέφεραν:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Υπουργέ, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζω στο σπίτι μου, στον κόλπο της Σούδας, και δεν μπορώ πραγματικά να σκεφτώ ένα μέρος που να συμβολίζει καλύτερα το βάθος της εταιρικής μας σχέσης από αυτό εδώ, το νησί της Κρήτης. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω σε μια στιγμή που ειλικρινά αισθάνομαι ότι η διμερής μας σχέση είναι στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ.

Σε αυτούς τους δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς για την περιοχή, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να σταθούμε δίπλα-δίπλα, όχι μόνο για να εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης μας, αλλά και για να ενεργήσουμε ως σύμμαχοι και να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα θα επιστρέψουν στην ταραγμένη περιοχή μας. Και πάλι, είναι πραγματική χαρά μου να σας υποδέχομαι εδώ.

Άντονι Μπλίνκεν: Kύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να σάς πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, να με υποδέχεστε εδώ στο σπίτι σας. Έχω πολλούς Έλληνες φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρω τι σημαίνει να καλωσορίζεις κάποιον στο σπίτι σου και αυτό σημαίνει πολλά, οπότε σας ευχαριστώ γι’ αυτό.

Και πρέπει επίσης να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των χωρών μας. Το κάνω αυτό εδώ και 30 χρόνια και έλεγα στον πρέσβη μας, στον υπέροχο πρέσβη μας Τζορτζ Τσούνης, ότι δεν θυμάμαι ποτέ η σχέση, η εταιρική σχέση, η φιλία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας να ήταν πιο ισχυρή. Φυσικά, αυτό έχει να κάνει με την στενή σχέση μεταξύ των λαών μας, αλλά έχει να κάνει επίσης με την ηγεσία, και ειδικότερα με τη δική σας ηγεσία. Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό.

Στεκόμαστε ενωμένοι, αντιμετωπίζοντας ορισμένες από τις ισχυρές προκλήσεις που έχουμε συναντήσει. Αλλά το γεγονός ότι στεκόμαστε μαζί, ότι συνεργαζόμαστε, είτε πρόκειται για την υπεράσπιση της Ουκρανίας, είτε για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, είτε για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, είτε με τόσους πολλούς άλλους τρόπους, αυτό αποτελεί τεράστια πηγή δύναμης και διαβεβαίωσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ξέρω λοιπόν ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ. Η φωνή σας, οι απόψεις σας, οι συμβουλές σας και η συνεργασία σας, σημαίνουν πολλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πολύ.

Λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα του Σαββάτου (06/01) προσγειώθηκε στη Σούδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προκειμένου να συναντήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τον Αμερικανό ΥΠΕΞ υποδέχθηκαν ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης.

Στη συνέχεια, ο Άντονι Μπλίνκεν μετέβη στην οικία Μητσοτάκη στα Χανιά με τον πρωθυπουργό να τον υποδέχεται και να προχωρούν στο εσωτερικό του.

.@SecBlinken had meetings in Istanbul today with Erdogan and Fidan. They talked about the Israel-Gaza war and Sweden’s bid to join NATO, which hinges on Turkey’s approval. Blinken has just arrived on the Greek island of Crete to meet with the prime minister of Greece. pic.twitter.com/7DvYz2hJrS