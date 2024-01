Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην οικία του πρωθυπουργού στα Χανιά της Κρήτης.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε θερμό κλίμα, ενώ επιβεβαιώνεται η στενή συνεργασία των δύο χωρών, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς οι μεταξύ τους σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερό τους σημείο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και τον καλωσόρισε επισημαίνοντας ότι υπάρχει ένας συμβολισμός για το βάθος των σχέσεων των δύο χωρών.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Σας υποδέχομαι εδώ στο σπίτι στην Κρήτη, είναι το καλύτερο μέρος που συμβολίζει το βάθος της συνεργασίας μας. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σε μια στιγμή που οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο καλύτερο σημείο. Σε δύσκολες εποχές με προκλήσεις, είναι σημαντικό για εμάς να στεκόμαστε στο πλευρό ο ένας του άλλου και να ενισχύσουμε τις σχέσεις ως σύμμαχοι για να διασφαλίσουμε την ειρήνη στην περιοχή».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την υποδοχή αναγνωρίζοντας την τιμή να τον δέχεται στο σπίτι του στα Χανιά και υπογραμμίζοντας τη σημασία της φιλοξενίας.

Άντονι Μπλίνκεν: «Είναι τιμή να με υποδέχεστε στο σπίτι σας, έχω φίλους Έλληνες και ξέρω καλά τι σημαίνει να φιλοξενείς κάποιον στο σπίτι σας. Θα συμφωνήσω πολύ για αυτό που είπατε για τις διμερείς σχέσεις, δεν θυμάμαι καμία άλλη εποχή που οι σχέσεις και η φιλία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ ήταν πιο ισχυρές. Οφείλεται και στην ηγεσία που έχετε δείξει εσείς και είμαστε ευγνώμων. Αντιμετωπίζουμε δύσκολες προκλήσεις αλλά είμαστε ενωμένοι είτε αυτό αφορά την Ουκρανία, είτε τη Γάζα και αυτό μας προσφέρει πολύ μεγάλη δύναμη και προοπτική για το μέλλον. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Η συνεργασία σας και η συμμαχία σας σημαίνουν πάρα πολλά για της ΗΠΑ».

Κλείνοντας τη σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ο κ. Μπλίνκεν τόνισε ότι είναι πολλά τα θέματα που θα συζητήσουν, αλλά «η συνεργασία σας και η συμμαχία σας σημαίνουν πάρα πολλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα του Σαββάτου (06/01) προσγειώθηκε στη Σούδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προκειμένου να συναντήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τον Αμερικανό ΥΠΕΞ υποδέχθηκαν ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης.

Στη συνέχεια, ο Άντονι Μπλίνκεν μετέβη στην οικία Μητσοτάκη στα Χανιά με τον πρωθυπουργό να τον υποδέχεται και να προχωρούν στο εσωτερικό του.

.@SecBlinken had meetings in Istanbul today with Erdogan and Fidan. They talked about the Israel-Gaza war and Sweden’s bid to join NATO, which hinges on Turkey’s approval. Blinken has just arrived on the Greek island of Crete to meet with the prime minister of Greece. pic.twitter.com/7DvYz2hJrS