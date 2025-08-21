Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τα σχέδια Πλεύρη για περιορισμό των ΜΚΟ στη μεταναστευτική πολιτική

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις προθέσεις του υπουργού μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, σχετικά με τη μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική, κατηγορώντας τον για απόπειρα περιορισμού του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που βασίζονται σε κυβερνητικές διαρροές, εξετάζεται η αποβολή από το μητρώο ΜΚΟ όσων οργανώσεων δεν συμμορφώνονται με την κυβερνητική γραμμή, καθώς και η απαγόρευση πρόσβασής τους σε δομές φιλοξενίας ή κράτησης προσφύγων και μεταναστών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει πως ο κ. Πλεύρης επιχειρεί να μετατρέψει τις ΜΚΟ σε «βραχίονες» της ακροδεξιάς πολιτικής της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας των ΜΚΟ, όπως αυτά ισχύουν στην ΕΕ.

Η Κουμουνδούρου προειδοποιεί ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν αντιδημοκρατική εκτροπή, πλήττοντας την κοινωνία των πολιτών, την ελευθερία της γνώμης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τις διεθνείς συμφωνίες, όπως αυτή της Γενεύης.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον κ. Πλεύρη πως προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της πολιτικής του, ρίχνοντας το βάρος σε υπαλλήλους του Υπουργείου Μετανάστευσης και στις ΜΚΟ, ενώ αφήνει στο απυρόβλητο την κυβερνητική ηγεσία, με τον Μάκη Βορίδη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να θεωρούνται οι πραγματικοί «ιδεολογικοί καθοδηγητές» της πολιτικής αυτής.