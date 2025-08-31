O Γιάννης Λοβέρδος στην Κωνσταντινούπολη – Μεγάλος Εσπερινός και Πατριαρχικές συναντήσεις

Την Κωνσταντινούπολη θα επισκεφθεί ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή την έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού Έτους.

Ειδικότερα, την Κυριακή 31 Αυγούστου, ο Υφυπουργός θα παρακολουθήσει τον Μεγάλο Εσπερινό της Ινδίκτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, ο κ. Λοβέρδος θα γίνει δεκτός από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων, καθώς και με εκπαιδευτικούς φορείς.