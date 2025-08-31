Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Γιάννης Λοβέρδος στην Κωνσταντινούπολη – Μεγάλος Εσπερινός και Πατριαρχικές συναντήσεις

Αφορμή είναι η έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού Έτους

O Γιάννης Λοβέρδος στην Κωνσταντινούπολη – Μεγάλος Εσπερινός και Πατριαρχικές συναντήσεις
DEBATER NEWSROOM

Την Κωνσταντινούπολη θα επισκεφθεί ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή την έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού Έτους.

Ειδικότερα, την Κυριακή 31 Αυγούστου, ο Υφυπουργός θα παρακολουθήσει τον Μεγάλο Εσπερινό της Ινδίκτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, ο κ. Λοβέρδος θα γίνει δεκτός από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων, καθώς και με εκπαιδευτικούς φορείς.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
“Κλειδώνει” το πακέτο ΔΕΘ: Ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για ευάλωτους, παρεμβάσεις για το στεγαστικό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Κλειδώνει” το πακέτο ΔΕΘ: Ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για ευάλωτους, παρεμβάσεις για το στεγαστικό

Στις κυβερνητικές συσκέψεις της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου ελαφρύνσεων και ενισχύσεων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ