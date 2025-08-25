Στοκχόλμη: Επίσκεψη Λοβέρδου για τα θυρανοίξια του ανακαινισμένου καθεδρικού Αγίου Γεωργίου

Με αφορμή τα θυρανοίξια του ανακαινισμένου καθεδρικού ναού του Αγίου Γεωργίου, Στοκχόλμης και για επαφές με φορείς της Ομογένειας, επισκέφθηκε τη Σουηδία, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Η τελετή, μετά την αποπεράτωση των εργασιών εσωτερικής αποκατάστασης, έλαβε χώρα την Κυριακή 24 Αυγούστου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων ομογενειακών φορέων, Πρέσβεων και κληρικών.

Ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, για την αδιάλειπτη συμβολή του στη διατήρηση της ενότητας Εκκλησίας και Ελληνισμού. Ο υφυπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη κ.κ. Κλεόπα για την καθοριστική συνδρομή του στην ανακαίνιση του ναού, ενώ απηύθυνε χαιρετισμό κατά την παρουσίαση βιβλίου του Σεβασμιωτάτου, το οποίο αναφερόταν στον ιδρυτή της Ιεράς Μητροπόλεως Σουηδίας, Μητροπολίτη Πολύευκτο Φινφίνη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Λοβέρδος συναντήθηκε στην Πρεσβεία με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας, Μωυσή Νικολαΐδη και μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και εξέτασαν θέματα που απασχολούν την Ομογένεια. Ο υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό, δίνοντας έμφαση στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών για τους Έλληνες του εξωτερικού. Τέλος, συναντήθηκε με εκπροσώπους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας Στοκχόλμης, ενώ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος «Ελληνική Πολιτιστική Στέγη».