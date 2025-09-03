Ο Χατζηδάκης απαντά στον Κύπριο ΥΠΟΙΚ: “Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αφορά τις διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο”

Ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

“Δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας αφορά τις διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο”, σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, αλλά “αποτελεί πρότζεκτ ευρωπαϊκής προτεραιότητας”.

“Έχουν υπάρξει συζητήσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων (σ.σ. Ελλάδας – Κύπρου)”, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “είναι ένα σχέδιο που κυρίως ωφελημένη είναι η Κύπρος. Αίρεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Έχει εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με κινήσεις και έχει εκφραστεί με φορείς. Απομένει τι θέλει να κάνει η Κύπρος. Η δέσμευσή μας είναι δεδομένη. Η κυπριακή κυβέρνησης είναι αυτή που πρέπει να αποσαφηνίσει την στάση της. Η θέση η δική μας ήταν και παραμένει ξεκάθαρη. Το καλώδιο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο πρέπει να διαμοιραστεί”.

“Δεν είναι βιώσιμο το έργο” λέει η Λευκωσία

Υπενθυμίζεται ότι ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, προχώρησε για δεύτερη φορά σε διάστημα ενός μηνός σε ευθεία αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του έργου του 1,9 δισ. ευρώ.

“Εχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους“, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σε συνέντευξή του στην “Καθημερινή της Κύπρου”.

Ο υπουργός τόνισε ότι “η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο. Εχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;”.

Όσον αφορά στις πληρωμές και τα 25 εκατ. ευρώ που ενέκρινε η ΡΑΕΚ ως ρυθμιζόμενο έσοδο έτους 2025 για τον ΑΔΜΗΕ, ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι “με τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατ. δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων”.