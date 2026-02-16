Ο Χάρης Θεοχάρης εκπρόσωπος της Ελλάδας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα

Θετική ήταν η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση του Λευκού Οίκου για συμμετοχή στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα.

Την Ελλάδα στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ επικαλούμενος την ιστοσελίδα hellasjournal.com, θα εκπροσωπήσει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ελληνική συμμετοχή στη συνεδρίαση εντάσσεται στη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της διεθνούς συνεργασίας και του διαλόγου, με αποκλειστικό αντικείμενο τη Γάζα.

Στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα αναμένεται να συμμετάσχουν, πέραν της Ελλάδας, και εκπρόσωποι της Ιταλίας και της Κύπρου.

Η απόφαση των τριών χωρών να λάβουν μέρος ως παρατηρητές έγινε δεκτή θετικά από την αμερικανική πλευρά.