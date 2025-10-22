Ντόρα Μπακογιάννη: «Σε ενάμισι χρόνο η ΝΔ θα ξαναζητήσει αυτοδύναμα την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού»

«Σε ενάμισι χρόνο θα ξαναζητήσουμε αυτοδύναμα την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού», τόνισε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας σήμερα το μεσημέρι σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας, της ΝΔ, στην Πάτρα.

Όπως πρόσθεσε, «η ΝΔ θα ζητήσει την εκλογή αυτοδύναμα, γιατί έχει υποχρέωση να το κάνει» και συμπλήρωσε: «Θα το κάνει, διότι έχει απέναντί της ένα πολυκερματισμένο σύστημα, ένα σύστημα όπου ο καθένας είναι για τον εαυτό του και περιμένουν κάποιο μεσσία, ο οποίος να έρθει και να τους τα βρει. Το πρόβλημα όμως είναι, ότι αυτός ο μεσσίας ήταν ακριβώς εκεί όταν διαλύθηκαν και έγιναν τα τέσσερα κόμματα. Η πραγματικότητα είναι σήμερα ότι ο πολίτης, ο οποίος είναι θυμωμένος με τη ΝΔ, πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του και για το μέλλον των παιδιών του. Και θέλει την επόμενη μέρα, μέσα σε αυτό το χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα πόλεμο στο Βορρά, με έναν πόλεμο στο Νότο, με μία Τουρκία που ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς που θα σταθεί και με μία Ευρώπη στα χειρότερά της, η Ελλάδα να έχει τη σταθερότητα που χρειάζεται, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Για αυτό πιστεύω ότι θα ξαναψηφίσει την ΝΔ και πάντως θα αγωνιστούμε για να ξαναψηφίσει την ΝΔ».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι «η ΝΔ, μέσα σε αυτές τις τεκτονικές αλλαγές που έχουν συμβεί, έμεινε όρθια. Και έμεινε όρθια νικώντας και φέρνοντας στην παράταξή της ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που ποτέ δεν μας είχαν εμπιστευθεί».

«Σήμερα», συνέχισε, «είμαστε πάλι μπροστά σε καινούργιους αγώνες», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «περνάμε δυσκολίες».

Όπως είπε, «αντιμετωπίζουμε αδυναμίες που δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε» και επεσήμανε: «Αποτύχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι δεν μπορέσαμε να βάλουμε το “μαχαίρι στο κόκκαλο” όσο έπρεπε να το βάλουμε. Οι διαδικασίες που είχαμε ξεκινήσει δεν απέδωσαν εγκαίρως. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα πληρώνουμε το κόστος. Όμως, θα το φτιάξουμε. Θα υπάρξει και εκεί μία απάντηση στο ονομαζόμενο βαθύ κράτος. Είχαμε πολλές συγκρούσεις με αυτό το βαθύ κράτος. Αλλού πετύχαμε και αλλού δεν πετύχαμε. Θα πετύχουμε όμως στο μέλλον. Αλλά ουσιαστικά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «κρατήσαμε την Ελλάδα γερή».

Επίσης, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει αυτή την υπεροπλία που έχει, χάρις σε μία οικονομία η οποία μας το επέτρεψε αυτό και για αυτό ακριβώς στεκόμαστε σήμερα όρθιοι, δίνουμε 3% του ΑΕΠ για την άμυνα της χώρας μας και ο ελληνικός λαός συμφωνεί σε αυτό».

«Ο ελληνικός λαός» τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη, «θέλει μία Ελλάδα όρθια και περήφανη», συμπληρώνοντας: «Έχουμε αδυναμίες, διότι δεν υπάρχουν αλάνθαστες κυβερνήσεις, όπως δεν υπάρχουν και αλάνθαστοι άνθρωποι. Σημασία έχει όμως να έχουμε το θάρρος να τα αναγνωρίσουμε, να τα διορθώσουμε και να μην ξανακάνουμε τα ίδια».