Νοτοπούλου: «Χρειάζεται πραγματική προστασία των γυναικών»

Η τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την γυναικοκτονία που σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή (22/08) στο Βόλο.

«Χρειάζεται επιτέλους πραγματική προστασία των γυναικών» αναφέρει στη δήλωση της η κυρία Νοτοπούλου.

Ολόκληρη η δήλωση της τομεάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Μέσα σε λίγες ημέρες θρηνούμε για το χαμό ακόμη μιας γυναίκας, μητέρας τεσσάρων παιδιών, που έπεσε νεκρή, αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από το σύντροφό της σε είσοδο πολυκατοικίας.

Δεν αρκεί να είμαστε συγκλονισμένοι, δεν αρκούν τα λόγια συμπόνιας, εκ του αποτελέσματος δεν αρκούν οι καμπάνιες ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση κατά της κακοποίησης των γυναικών, εκ του αποτελέσματος δεν αρκεί να το panic button.

Αυτό που χρειάζεται ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ είναι πραγματική προστασία των γυναικών, επαρκής στελέχωση των αστυνομικών τμημάτων ενδοοικογενειακής βίας και των κοινωνικών υπηρεσιών με λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες με αυξημένη χρηματοδότηση και εξειδικευμένο προσωπικό και εφαρμογή καλών πρακτικών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, τις έχουμε καταθέσει πολλές φορές ως προτάσεις.

Τον Σεπτέμβρη, Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί σε κάθε σχολείο και σε κάθε κέντρο κοινότητας.

Φυσικά νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία.

Όσο δεν ξεριζώνουμε την πατριαρχία, όσο δεν ιδρύουμε ισχυρό κοινωνικό κράτος, τόσο θα μένουμε λιγότερες, τόσο θα βουλιάζουμε στο πένθος ως κοινωνία αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία.