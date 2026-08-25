ΣΥΡΙΖΑ: “Μέτρα για το θεαθήναι η μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ο κ. Μητσοτάκης θα κληθεί να απολογηθεί για τη στήριξη των καρτέλ”

Ανακοίνωση με αφορμή την επικείμενη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία της κυβέρνησης “θεαθήναι” και προτάσσοντας το σπάσιμο των καρτέλ ως μοναδική λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Περηφανεύεται ο υπουργός που ο ελληνικός καφές θα γίνει 9 λεπτά πιο φθηνός στο σούπερ μάρκετ

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Μόνη λύση να σπάσει το καρτέλ της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ με πλαφόν στο κέρδος τους επί της τιμής παραγωγού, για όλα τα βασικά αγαθά

Μετά από μια σειρά αποτυχημένων μέτρων για τον περιορισμό της ακρίβειας και επιμένοντας να αρνείται τις μειώσεις ΦΠΑ και ΕΦΚ στα καύσιμα, η κυβέρνηση λανσάρει τώρα ένα νέο «προϊόν» στα ράφια της ακρίβειας: την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Με μέτρα για το «θεαθήναι», που στόχο έχουν να λουστράρουν την εικόνα της κυβέρνησης μπροστά στη ΔΕΘ και με την προοπτική των επόμενων εθνικών εκλογών, ούτε η ακρίβεια αντιμετωπίζεται, ούτε τα νοικοκυριά στηρίζονται ουσιαστικά.

Η κυβέρνηση αρνείται ή δεν μπορεί ή και τα δύο μαζί, να σπάσει τον κύκλο της στέρησης για ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, που λαμβάνει ονομαστικές αυξήσεις αλλά πραγματικές μειώσεις αμοιβών.

Ο κ,. Μητσοτάκης θα κληθεί, αργά ή γρήγορα, να απολογηθεί γι’ αυτό, όσο και για τη στήριξη των καρτέλ και την αισχροκέρδεια που έχει αναχθεί σε επίσημη οικονομική πολιτική.