Νίκος Ανδρουλάκης: Στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 11/9 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Το πρόγραμμα του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη 11/9 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης όπως έγινε γνωστό.
Συγκεκριμένα, στις 9:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παραστεί στον αγιασμό ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς στο σχολικό συγκρότημα του 3ου και του 17ου δημοτικών σχολείων Θεσσαλονίκης, (Δελφών 196).
Στις 15:00 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη (γραφείο Δημάρχου).
