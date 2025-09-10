Νίκος Ανδρουλάκης: Στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 11/9 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη 11/9 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, στις 9:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παραστεί στον αγιασμό ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς στο σχολικό συγκρότημα του 3ου και του 17ου δημοτικών σχολείων Θεσσαλονίκης, (Δελφών 196).

Στις 15:00 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη (γραφείο Δημάρχου).