Νίκος Ανδρουλάκης: «Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει ο Τσίπρας»

«Στόχος και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι μία. Η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε κατηγορηματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε επίμονες ερωτήσεις για το κατά πόσο ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ από τη φημολογούμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

«Αν ο κ. Τσίπρας, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον διασπάσει ή αποχωρήσει δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ και δεν θα μπει σε καμία συζήτηση παρασκηνίου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και πως δεν φοβάται τίποτα. «Είναι χτισμένο σε γερά θεμέλια και έχει μέταλλο», πρόσθεσε.

Σχετικά με το ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση της ΝΔ και συμφέροντα επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις για να ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δήλωσε αισιόδοξος γιατί η πολιτική και οι εκλογές είναι το πεδίο των εκπλήξεων και των ανατροπών.

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με αναφορά του πρωθυπουργού περί «χορηγίας» του κ. Τσίπρα από συμφέροντα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση οι πολίτες και βλέπουν ποιοι ό,τι πετύχαμε το κάναμε με τις δικές μας δυνάμεις και ποιοι ό,τι έχουν πετύχει το έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα». «Άρα μην βάζετε στο ίδιο καλάθι την δική μου πορεία με τις πορείες του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον λαό, ούτε έχω προστάτες. Δεν έχω προστάτες, δεν έχω δεσμεύσεις. Δύναμη μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, δύναμη μου είναι η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με το λόγο μου, με την δημόσια συμπεριφορά μου και με τις πρακτικές μου, με τους απλούς πολίτες», σημείωσε. Πρόσθεσε: «Όλα στο φως τίποτα στο σκοτάδι και στο παρασκήνιο».