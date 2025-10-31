Νίκη Κεραμέως: «Βήμα-βήμα, τα ΚΕΠΑ αλλάζουν»
Το μήνυμα της υπουργού Εργασίας
Για τις αλλαγές στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας αναφέρθηκε με ανάρτησή της στα social media η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει με βίντεο της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok η Νίκη Κεραμέως, «οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν σε περισσότερους γιατρούς και λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες».
Δείτε το βίντεο
@n_kerameus
Βήμα-βήμα, τα ΚΕΠΑ αλλάζουν. Περισσότεροι γιατροί, λιγότερη ταλαιπωρία, νέες σύγχρονες και προσβάσιμες δομές σε όλη τη χώρα. ☑️ Γιατί κάθε πολίτης αξίζει αξιοπρέπεια, σεβασμό και φροντίδα. ♬ πρωτότυπος ήχος – Niki Kerameus
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις