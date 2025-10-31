Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: «Βήμα-βήμα, τα ΚΕΠΑ αλλάζουν»

Το μήνυμα της υπουργού Εργασίας

Νίκη Κεραμέως: «Βήμα-βήμα, τα ΚΕΠΑ αλλάζουν»
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Για τις αλλαγές στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας αναφέρθηκε με ανάρτησή της στα social media η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει με βίντεο της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok η Νίκη Κεραμέως, «οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν σε περισσότερους γιατρούς και λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες».

@n_kerameus

Βήμα-βήμα, τα ΚΕΠΑ αλλάζουν. Περισσότεροι γιατροί, λιγότερη ταλαιπωρία, νέες σύγχρονες και προσβάσιμες δομές σε όλη τη χώρα. ☑️ Γιατί κάθε πολίτης αξίζει αξιοπρέπεια, σεβασμό και φροντίδα. ♬ πρωτότυπος ήχος – Niki Kerameus

