Νίκη Κεραμέως: «Βήμα-βήμα, τα ΚΕΠΑ αλλάζουν»

Για τις αλλαγές στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας αναφέρθηκε με ανάρτησή της στα social media η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει με βίντεο της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok η Νίκη Κεραμέως, «οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν σε περισσότερους γιατρούς και λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες».

