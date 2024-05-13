Νίκη Κεραμέως: Αίτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για πρόσβαση στη δικογραφία για τη φερόμενη διάρρηξη

Η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως κατέθεσε αίτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για πρόσβαση στον φάκελο της δικογραφίας της φερόμενης διάρρηξης στο γραφείο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως προέβει σε αυτή την κίνηση προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

ΥΠΕΣ: Πολιτικά και ηθικά έκθετη η αντιπολίτευση για τη φερόμενη διάρρηξη

Αιχμηρή απάντηση στην αντιπολίτευση για την υποτιθέμενη παραβίαση του γραφείου του διευθυντή Εκλογών δίνει το υπουργείο Εσωτερικών, μετά την έκδοση του πορίσματος της Αστυνομίας ότι από τις έρευνες δεν προκύπτει καμία διάρρηξη.

Σε ανακοίνωση του, το Γραφείο Τύπου του ΥΠΕΣ τονίζει ότι το πόρισμα της ΕΛΑΣ «αφήνει πολιτικά και ηθικά έκθετους» όσους έκαναν λόγο για παραβίαση συστημάτων και κλοπή σημαντικών εγγράφων, ζητώντας την παραίτηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

Καλεί μάλιστα τους προέδρους και τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να ανακαλέσουν «γιατί προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν ευαίσθητα θέματα για κομματικά οφέλη δίχως καν να περιμένουν τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών και γιατί προσπάθησαν να δημιουργήσουν αμφιβολίες για τις εκλογικές διαδικασίες».

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών

«Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας ότι δεν υπήρξε απολύτως καμία διάρρηξη στο υπουργείο Εσωτερικών, αφήνει πολιτικά και ηθικά έκθετους όλους όσοι, χωρίς να περιμένουν τα αποτελέσματα των ερευνών των αρμόδιων αρχών, έσπευσαν να μιλήσουν για παραβίαση συστημάτων και κλοπή σημαντικών εγγράφων, ζητώντας ακόμα και την παραίτηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

Το ΥΠΕΣ είχε εξαρχής μιλήσει για “φερόμενη” διάρρηξη, αναμένοντας την ολοκλήρωση των ερευνών των αρμόδιων αρχών και ενώ τα πρώτα πορίσματα ερευνών του ίδιου του υπουργείου Εσωτερικών δεν είχαν δείξει οποιοδήποτε στοιχείο παρείσφρησης στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου. Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προκύπτει εν τέλει ότι “ουδέποτε πραγματοποιήθηκε διάρρηξη σε γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών ή παραβίαση σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών”.

Αναμένουμε από τους κυρίους Κασσελάκη, Ανδρουλάκη, Κατρίνη και τις κυρίες Πούλου και Λιακούλη, να ανακαλέσουν γιατί προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν ευαίσθητα θέματα για κομματικά οφέλη δίχως καν να περιμένουν τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών και γιατί προσπάθησαν να δημιουργήσουν αμφιβολίες για τις εκλογικές διαδικασίες που εδώ και 50 χρόνια διεξάγονται με άψογο τρόπο στη χώρα μας».

