Νέα μέτρα στήριξης ανακοινώνει σήμερα ο Μητσοτάκης – Σε ποιους θα πάνε τα 500 εκατ. ευρώ από το υπερπλεόνασμα

Νέα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Τετάρτη 22/4 η κυβέρνηση, με “όχημα” το υπερπλεόνασμα του 2025.

Στη “σκιά” του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει οδηγήσει σε σημαντικές ανατιμήσεις στις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των καταναλωτικών αγαθών, το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τηλεοπτικό του μήνυμα στους πολίτες θα ανακοινώσει τη νέα δέσμη παροχών.

Νωρίτερα, θα έχει προηγηθεί έχει πιστοποιηθεί η έκταση του πρωτογενούς πλεονάσματος από την Eurostat, που το 2025 κινήθηκε περίπου μια ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο του προϋπολογισμού.

Ο δημοσιονομικός χώρος που αφήνει η υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα, θα αξιοποιηθεί στο βαθμό που επιτρέπουν οι περιορισμοί για τις κρατικές δαπάνες, προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες.

«Η πλειονότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μόνιμο χαρακτήρα και μάλιστα δεν είναι επιδόματα τα περισσότερα μέτρα που έχουμε δώσει, τα περισσότερα –είναι και κάποια επιδόματα– και μάλιστα σημαντικά είναι μειώσεις φόρων, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Κάποιες φορές πρέπει να παίρνεις και κάποιες έκτακτες αποφάσεις και να παίρνεις, να λαμβάνεις έκτακτα μέτρα. Οπότε, ας κάνουμε λίγη υπομονή», δήλωσε χθες Τρίτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στα Παραπολιτικά 90,1 FM.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ύψος του υπερπλεονάσματος για φέτος προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. αφορούν τα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί.

Τα νέα μέτρα στήριξης

Τα υπόλοιπα 500 εκατ. θα χρηματοδοτήσουν τη νέα δέσμη παρεμβάσεων, η οποία θα περιλαμβάνει παράταση των υφιστάμενων αλλά και νέα μέτρα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εκτός από τα έκτακτα μέτρα για τα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα, θα ανακοινωθεί και τουλάχιστον ένα μόνιμο μέτρο το οποίο θα αφορά στους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για την αύξηση (το ελάχιστο 50 ευρώ ή και παραπάνω) της εισοδηματικής ενίσχυσης των 250 ευρώ, προκειμένου να λάβει σταδιακά χαρακτηριστικά “13ης σύνταξης”.

Επίσης, αναμένεται διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς σήμερα το μέτρο αφορά περίπου 1,4 εκατ. πολίτες – συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι ή χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης), ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.

Άλλα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Μάιο, καθώς και η συνέχιση της ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων.

Επιπλέον, παραμένει στο “τραπέζι” και το ενδεχόμενο για νέα παρέμβαση τύπου Fuel Pass, όπως και η επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας χθες στους πρέσβεις της ΕΕ έκανε λόγο για μέτρα στοχευμένα σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

“Αυτό δημιουργεί, με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ένα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο στους Έλληνες πολίτες, ειδικά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη αυτή την περίοδο με στοχευμένο τρόπο” είπε ο υπουργός Οικονομίας.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση κρατά και “εφεδρείες”, καθώς κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή.