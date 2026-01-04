Νέα Δημοκρατία: Ο Γιώργος Παπαδάκης υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά

Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωση της αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου Γιώργου Παπαδάκη. Υπηρέτησε την ενημέρωση με ήθος, επαγγελματισμό και ανθρωπιά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη των πολιτών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Το κυβερνών κόμμα προσθέτει: «Ο Γιώργος Παπαδάκης χάραξε την πορεία της ελληνικής τηλεόρασης για πολλές δεκαετίες και αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφική ζωή της χώρας. Απευθύνουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του».