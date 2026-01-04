Νέα Αριστερά: Το μήνυμα για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

Το μήνυμα της για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη έστειλε η Νέα Αριστερά με ανακοίνωση της.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, έναν δημοσιογράφο που σημάδεψε για δεκαετίες την πρωινή ενημέρωση στη χώρα μας. Με τη σταθερή, καθημερινή του παρουσία, διαμόρφωσε ένα αναγνωρίσιμο ύφος παρουσίασης τηλεοπτικών εκπομπών, ταυτίστηκε με το ενημερωτικό προφίλ του ANT1 και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής μιας μακρόβιας εκπομπής· δημιούργησε δημοσιογραφική σχολή, ανέδειξε πρόσωπα και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πρωινής ενημέρωσης όπως τη γνωρίσαμε. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα ελληνικά μέσα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του».