Νέα Αριστερά: «Σε συνεννόηση με Μαξίμου η αποπομπή του κ. Σημανδράκου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά η εμπλοκή του ίδιου του Μαξίμου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Όπως επισημαίνει: «Η σημερινή κατάθεση του κ. Σημανδράκου -πρώην προέδρου του Οργανισμού, ότι οδηγήθηκε σε παραίτηση το 2023, αφού πρώτα έπεσε σε “δυσμένεια” από τον Αυγενάκη, επειδή δεν επέτρεψε (ορθώς) να πληρωθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ (στην συντριπτική πλειονότητα από την Κρήτη), κατόπιν συνάντησης στου Μαξίμου με τους κ.κ. Μπρατάκο, Παπασταύρου και Βορίδη- έρχεται να επιβεβαιώσει ξανά την εμπλοκή του ίδιου του πρωθυπουργικού γραφείου -και άρα και του ίδιου του πρωθυπουργού- στα γεγονότα του σκανδάλου».

«Την ίδια στιγμή η δήλωση του κ. Σημανδράκου σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή, μετά από ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χ. Ζεϊμπέκ, ότι δέχθηκε τηλέφωνα και πιέσεις από τον πρώην γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Στρατάκο, για να εξοφληθεί ο “Γιώργος”, εννοώντας τον “γαλάζιο” κτηνοτρόφο κ. Ξυλούρη ή αλλιώς “Φραπέ”, στην ίδια υπόθεση με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, επιβεβαιώνει, για μία ακόμη φορά, ότι το “σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ”, είναι στην πραγματικότητα “σκάνδαλο ΝΔ”», σημειώνει η Νέα Αριστερά και καταλήγει:

«“Χρύσωναν” τους “Φραπέδες” και εγκατέλειψαν τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους στο έλεος και την εξαθλίωση και σήμερα δεν μπορούν ούτε καν να εγγυηθούν τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις των πραγματικών παραγωγών».