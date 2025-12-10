Νέα Αριστερά: Η ΕΛ.ΑΣ. εμπόδισε ασθενοφόρα και έπνιξε τους αγρότες με χημικά

Η Νέα Αριστερά με ανακοίνωση της πήρε θέση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πάτρα με αγρότες και αστυνομικούς.

«Κλούβες των ΜΑΤ εμπόδισαν δύο ασθενοφόρα που κατευθύνονταν στην Πάτρα, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε επικίνδυνους ελιγμούς στην εθνική οδό» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπνιξε με χημικά τους αγρότες που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα του Ρίου.

Σημειώνουμε ότι την ίδια πρακτική ακολούθησε η ΕΛΑΣ και στην Κρήτη, εμποδίζοντας ασθενοφόρα που κατευθύνονταν στο ΠΑΓΝΗ.

Είναι προφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης να πυροδοτήσει κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους αγρότες, παίζοντας όμως και με την υγεία των πολιτών.

Ούτε αυτές οι άθλιες μεθοδεύσεις, ούτε η ευθεία ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων πρόκειται να κάμψουν την υποστήριξη της κοινωνίας στον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων».