Νέα Αριστερά για “Βιολάντα”: “Πέντε νεκρές εργάτριες και η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης”

«Η αποκάλυψη του Dnews ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου “ΒΙΟΛΑΝΤΑ” φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, γεννά σοβαρά ερωτήματα», σημειώνει η Νέα Αριστερά.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της με τίτλο «πέντε νεκρές εργάτριες και η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης», η Νέα Αριστερά αναφέρεται στα «σοβαρά ερωτήματα για το πώς λειτουργεί ένα κράτος που επί δεκαετίες αφήνει την ασφάλεια των εργαζομένων χωρίς ουσιαστικό έλεγχο».

Επίσης, υπογραμμίζει πως «την ίδια στιγμή, ο κ. Μαρινάκης επιλέγει ξεκάθαρα την επικοινωνιακή γραμμή που θα ακολουθήσει το Μαξίμου: Φταίει η πολυνομία και κατά συνέπεια διάχυση ευθυνών, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση γνώριζε την εμπλοκή του υπουργού της».

«Όπως και στα Τέμπη. Όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι για τα πάντα φταίνε οι άλλοι, ποτέ η Νέα Δημοκρατία», σχολιάζει.

«Πρέπει να απαντηθεί όμως το κρίσιμο ερώτημα: Το σημείο στο υπόγειο όπου φαίνεται να προκλήθηκε η έκρηξη αποτυπωνόταν στα αρχικά σχέδια; Και αν ναι, με ποιον τρόπο;», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Και μαζί με αυτό, προκύπτουν τα ερωτήματα: Ποιος έλεγξε αν οι μελέτες πυροπροστασίας εφαρμόζονταν στην πράξη; Ποιος επέβλεψε τις διαρκείς επεκτάσεις της μονάδας; Πότε έγινε ο τελευταίος ουσιαστικός έλεγχος; Γιατί η Επιθεώρηση Εργασίας παραμένει υποστελεχωμένη; Ποιος εγγυήθηκε ότι οι εργαζόμενες πήγαιναν στη δουλειά τους με ασφάλεια;» επισημαίνει και καταλήγει:

«Ζητάμε άμεσα απαντήσεις από την κυβέρνηση χωρίς υπεκφυγές. Οι πέντε γυναίκες που χάθηκαν στη “ΒΙΟΛΑΝΤΑ” δεν ήταν αριθμοί. Ήταν εργαζόμενες που πήγαν στη βάρδιά τους και δεν γύρισαν ποτέ. Και αυτό δεν θα ξεχαστεί».