Νέα Αριστερά για Τέμπη: Προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών του κ. Καραμανλή και της κυβέρνησης

«Είναι προφανής η προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών του κ. Καραμανλή και της κυβέρνησης της ΝΔ εν γένει για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών», τονίζει σε δήλωσή της η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, και μέλος της εξεταστικής επιτροπής «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών», Πέτη Πέρκα. Όπως αναφέρει, η εξεταστική επιτροπή, με απόφαση της πλειοψηφίας ξεκίνησε τη διερεύνηση από το 1997 και με μάρτυρες που δεν έχουν σχέση με το δυστύχημα- «με αποτέλεσμα να εξετάζουμε μάρτυρες που δεν ξέρουν, δεν θυμούνται μετά από τόσα χρόνια και το μόνο που καταθέτουν είναι υποθετικές κρίσεις». «Αντιθέτως απέκλεισε μάρτυρες/κλειδιά που η συμβολή τους θα φώτιζε πολλές πτυχές. Για παράδειγμα αποκλείστηκαν ανώτερα στελέχη ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από τις οικογένειες, εκπρόσωποι εργαζομένων, σημαντικοί πραγματογνώμονες, κ.ά.» σημειώνει η κυρία Πέρκα.

«Ως επιτομή αυτής της λειτουργίας έρχεται και η κυνική δήλωση του προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής κ. Δημήτριου Μαρκόπουλου η οποία μας οδήγησε ως ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στην κατάθεση πρότασης μομφής εναντίον του» προσθέτει η κυρία Πέρκα, εξηγώντας ότι «η ενέργεια αυτή αποτελεί την ελάχιστη κίνηση σεβασμού στην μνήμη των θυμάτων των Τεμπών και των οικογενειών τους. Οτιδήποτε λιγότερο μετατρέπει την προσβολή σε κυβερνητική γραμμή».

