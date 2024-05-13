Νέα Αριστερά: Δεν γίναμε σοφότεροι με τις δηλώσεις Μητσοτάκη από την Άγκυρα

Η Νέα Αριστερά σχολίασε τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Δεν γίναμε σοφότεροι μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών σε ότι αφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις τους. Στις δηλώσεις του κυριάρχησαν τα διμερή ζητήματα της θετικής ατζέντας, τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα.

Αναμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επιστροφή του στην Αθήνα να ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης λεπτομερώς για τη διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά και ευρύτερα για το πολιτικό και διπλωματικό πλαίσιο στο οποίο έχουν μπει η Ελλάδα και η Τουρκία.

