Νέα Αριστερά: Άλλος ένας νέος εργάτης νεκρός: δεν είναι “ατύχημα”, είναι πολιτική επιλογή

Θέση για τον θάνατο του 25χρονου εργάτη σε εργοτάξιο στο Ελληνικό πήρε με ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει σε ανακοίνωση της «οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι στο σημείο δεν υπήρχαν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, ούτε κουπαστές, ούτε κιγκλιδώματα».

Αναλυτικά:

Άλλος ένας νέος εργάτης νεκρός: δεν είναι “ατύχημα”, είναι πολιτική επιλογή

Άλλη μία ανθρώπινη ζωή χάθηκε χθες σε εργοτάξιο, αυτή τη φορά στο έργο “Little Athens” στο Ελληνικό. Ένας 25χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον δεύτερο όροφο κτιρίου υπό κατασκευή. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι στο σημείο δεν υπήρχαν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, ούτε κουπαστές, ούτε κιγκλιδώματα.

Και την ίδια στιγμή, όπως επιβεβαιώνει το σωματείο εργαζομένων, ο νέος εργάτης εργαζόταν Σάββατο, σε συνθήκες εντατικοποίησης και υπερεργασίας που παραβιάζουν κάθε νόμο, για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα μιας πολυεθνικής.

Μόλις πριν λίγες ημέρες, ένας 58χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του στη βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, κατά τη διάρκεια ανύψωσης εξοπλισμού. Ένα ακόμα «εργατικό ατύχημα» εκεί όπου οι εργαζόμενοι χρόνια καταγγέλλουν έλλειψη προσωπικού, εξοπλισμού και ελέγχων ασφαλείας.

Αυτό όμως δεν λέγεται «ατυχία».

Αυτό λέγεται εργοδοτικό έγκλημα, και βαραίνει την κυβέρνηση της ΝΔ που:

ψήφισε την 13η εργασία,

αποδυνάμωσε το ΣΕΠΕ,

άφησε την αγορά εργασίας ανεξέλεγκτη,

παρακολουθεί σιωπηλά, ενώ οι εργάτες πεθαίνουν για τα κέρδη των εργολάβων.

Η Νέα Αριστερά στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στο Ελληνικό που κήρυξαν 24ωρη απεργία την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, καθώς και τη μεγάλη πανοικοδομική απεργία την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.