Νάτσιος: «Η κατάσταση ξεφεύγει επικίνδυνα με τις συνεχείς ροές μεταναστών»

Ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νάτσιος σχολίασε σε δήλωσή του το περιστατικό με τον αλλοδαπό μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα στη δήλωση του ο κύριος Νάτσιος αναφέρει:

«”Χθες” ήταν οι Πακιστανοί που γιόρτασαν στην καρδιά της Αθήνας την εθνική γιορτή της χώρας τους με υψωμένη την ημισέληνο. “Σήμερα”, άλλος λαθραίος μετανάστης και μάλιστα υπό απέλαση, επιτέθηκε και εξύβρισε την Ιερή φρουρά του Άγνωστου Στρατιώτη. Και ο υπουργός Υγείας βρήκε να πει, ότι “αγνόησε τις αρχές και αξίες της πατρίδας μας”. Ούτε που τολμούν να πουν ότι “προσέβαλε Ιερά και Όσια…”!».

Και καταλήγει: «Με τις ροές να συνεχίζονται αδιάλειπτα, η κατάσταση ξεφεύγει επικίνδυνα, και η κυβέρνηση το μόνο που μπορεί, είναι να παριστάνει τον διαχειριστή στην Reception της Ευρώπης».