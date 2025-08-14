Νατσιός: Η χώρα παραδομένη στις φλόγες, το κράτος ανίκανο και άθλιο

«Για μία ακόμα χρονιά η χώρα έχει παραδοθεί στις φλόγες», διαπιστώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτριος Νατσιός και προσθέτει:

«Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Από την μία οι πυροσβέστες μας ξεκουράζονται αποκαμωμένοι πάνω στο καυτό οδόστρωμα μετά την μάχη με τις φλόγες, πραγματικοί ήρωες!

Από την άλλη, ξανά το ανίκανο, ανάλγητο, άθλιο κράτος, χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα, απολύοντας προσωπικό καίει την πατρίδα».

Ο πρόεδρος της «Νίκης καταλήγει στη δήλωσή του: «Την ώρα που η ανικανότητα του κράτους αφήνει δάση, καλλιέργειες και σπίτια, βορά στην φωτιά, οι άνθρωποι πυροσβέστες, εθελοντές, απλοί πολίτες, σώζουν ζωές και περιουσίες. Αυτό είναι το κράτος του κ. Μητσοτάκη».