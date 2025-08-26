Μπούγας: “Πάνω από 17.000 αποφυλακίσεις με τον νόμο Παρασκευόπουλου”

Παρέμβαση σχετικά με τον νόμο Παρασκευόπουλου, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τις αποφυλακίσεις την περίοδο 2015-2019, κάνει ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως τονίζει, πάνω από 17.000 κρατούμενοι βρέθηκαν εκτός φυλακής κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων, ανάμεσά τους και βαρυποινίτες για ληστείες, κλοπές και ναρκωτικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Μπούγα έχει ως εξής:

«Γιατί λέμε ότι μόνο σε 17.000 βαρυποινίτες έχει λείψει ο κ. Τσίπρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία την περίοδο 2015-2019, έβγαιναν από τη φυλακή κάθε μήνα περίπου 430 με 450 κρατούμενοι κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου Παρασκευόπουλου.

Μόνο για το 2017, με τον συγκεκριμένο νόμο, αποφυλακίστηκαν 320 άτομα με καταδίκες για ληστείες και 1.137 με καταδίκες για κλοπές, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός που αφορά υποθέσεις ναρκωτικών πλησίαζε τους 700.

Αναλυτικά:

-Το 2015 αποφυλακίστηκαν 1735 κρατούμενοι

-Το 2016 αποφυλακίστηκαν 3.455

-Το 2017 αποφυλακίστηκαν 4.635

-Το 2018 αποφυλακίστηκαν 4.765

-Το 2019 αποφυλακίστηκαν 3.603

Όπως προκύπτει από τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, οι αποφυλακίσεις ξεπέρασαν τις 17.000, τα έτη 2015-2019 και ειδικότερα από τον Απρίλιο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2019. Μάλιστα, το επιχείρημα περί αποσυμφόρησης των φυλακών δεν επιβεβαιώθηκε αφού εξακολουθούσαν και γίνονταν φυλακίσεις.

Με τον νόμο Παρασκευόπουλου μειώνονταν κατά πολύ τα όρια έκτισης των ποινών:

-για ποινές φυλάκισης, μέχρι 3 έτη, στο 1/10 (δηλ. αντί 1.080 ημέρες, 108),

-για φυλάκιση, από τρία μέχρι και πέντε έτη και μεγαλύτερη, ως και κάθειρξη πέντε ετών, στο 1/5 (δηλ. αντί για 1.800 ημέρες, 360),

-για ποινές κάθειρξης μέχρι δέκα έτη, στα 2/5 της ποινής (δηλ. αντί για 120 μήνες, 24),

-για ποινές κάθειρξης άνω των δέκα ετών, στο 1/3 της ποινής (δηλ. αντί για 25 έτη, 8!).

Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν προέβλεπε κάποια εξαίρεση ούτε κάποιο περιορισμό όσον αφορά στο ύψος της ποινής, μπορούσαν να αποφυλακιστούν κρατούμενοι ανεξαρτήτως του αδικήματος το οποίο είχαν διαπράξει και ανεξαρτήτως του ύψους της ποινής τους.

Έδινε το δικαίωμα σε κρατούμενους, ακόμα και σε καταδικασθέντες σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, να αποφυλακιστούν νωρίτερα έχοντας εκτίσει ένα μικρό μόνο μέρος της ποινής τους».