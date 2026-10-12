“Μπλόκο” στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Στην παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media προχωρούν αυτή την ώρα οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στο Μποδοσάκειο Μέγαρο.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση προβλέπει κατώτατο όριο ηλικίας τα 15 έτη, με τις σχετικές διατάξεις να αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

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Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν, κατά τη διάρκεια διυπουργικής συνέντευξης Τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη, οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, η ρύθμιση προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Παπαστεργίου, με βάση τον τρόπο υπολογισμού της ηλικίας που θα εφαρμοστεί, ως ημερομηνία γέννησης θα λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ώστε τα ηλικιακά όρια να συνδέονται με τις σχολικές τάξεις. Με αυτό το κριτήριο, από την 1η Ιανουαρίου 2027 δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά.

Ο κ. Σκέρτσος ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί και ακρόαση φορέων, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση στις 22 Οκτωβρίου.

Το Kids Wallet και η ευθύνη των πλατφορμών

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, όπως το Kids Wallet. Όπως εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι πλατφόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μηχανισμούς επιβεβαίωσης όταν δεν μπορούν να διαπιστώσουν με ασφάλεια την ηλικία ενός χρήστη.

Το Kids Wallet δεν διαβιβάζει στις πλατφόρμες την ημερομηνία γέννησης του χρήστη, αλλά ένα ψηφιακό σήμα που επιβεβαιώνει αν βρίσκεται πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο. Στόχος είναι να περιοριστεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, χωρίς να υπονομεύεται η αξιοπιστία της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, όταν μία πλατφόρμα δεν είναι βέβαιη για την ηλικία του χρήστη, θα μπορεί να εμφανίζει κωδικό QR, τον οποίο ο χρήστης θα σαρώνει μέσω του Kids Wallet ή του Gov.gr Wallet, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

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Ο υπουργός σημείωσε ότι το βάρος μεταφέρεται, πλέον, στις ίδιες τις πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση του ηλικιακού περιορισμού, αντί να επαφίεται αποκλειστικά στους γονείς η χρήση εφαρμογών γονικού ελέγχου.

Στις τεχνικές προκλήσεις περιλαμβάνεται και η πιθανότητα παράκαμψης των περιορισμών μέσω VPN, δηλαδή υπηρεσιών που μπορούν να εμφανίζουν διαφορετική χώρα σύνδεσης. Σύμφωνα με τον υπουργό, εξετάζεται η αξιοποίηση πρόσθετων ενδείξεων, όπως η χρήση ελληνικού αριθμού κινητού τηλεφώνου, η γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και η διεύθυνση IP, ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

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Ποιες πλατφόρμες αφορά η ρύθμιση

Όπως διευκρίνισε ο κ. Παπαστεργίου, στο επίκεντρο βρίσκονται αρχικά το Instagram, το Facebook και το TikTok, ενώ ο κατάλογος των υπηρεσιών που θα υπάγονται στη ρύθμιση δεν είναι οριστικός και αναμένεται να εξελίσσεται.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι η παρέμβαση αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι συνολικά τη χρήση του διαδικτύου ή της τεχνολογίας. Στόχος είναι να περιοριστεί η έκθεση των παιδιών σε επιβλαβές περιεχόμενο και πρακτικές που ενδέχεται να ενισχύουν την υπερβολική χρήση, χωρίς να αποκλείονται από τις ψηφιακές υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την επικοινωνία, την εκπαίδευση και την καθημερινότητά τους.

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Η εφαρμογή της ρύθμισης θα βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), ενώ για τις παραβάσεις προβλέπεται η ενεργοποίηση των μηχανισμών εποπτείας και κυρώσεων που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα πρόστιμα βάσει του DSA μπορεί να φτάσουν έως το 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μίας πλατφόρμας.

Άκης Σκέρτσος: Από την ατομική ευθύνη στην ευθύνη των εταιρειών

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υποστήριξε ότι η παρέμβαση αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων για τις εταιρείες τεχνολογίας, ώστε η προστασία των παιδιών να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τις αποφάσεις κάθε οικογένειας.

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Όπως υπογράμμισε, οι πλατφόρμες συγκεντρώνουν δεδομένα για τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των χρηστών και χρησιμοποιούν αλγορίθμους για την εξατομίκευση του περιεχομένου που προβάλλουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πρακτική δημιουργεί ιδιαίτερους κινδύνους για τους ανηλίκους, καθώς ακόμη δεν έχουν αναπτύξει πλήρως την ικανότητα αυτορρύθμισης.

Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι η αυτορρύθμιση των εταιρειών δεν επαρκεί και τόνισε την ανάγκη κρατικής παρέμβασης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία δεν στρέφεται κατά της τεχνολογίας, η οποία παραμένει σημαντική για την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, υποστήριξε ότι η Ελλάδα επιδιώκει να αποτελέσει την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που προχωρά σε αντίστοιχη νομοθετική παρέμβαση. Επεσήμανε, επίσης, ότι το ελληνικό σχέδιο διαμορφώθηκε έπειτα από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, με στόχο τη συμβατότητά του με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανησυχητικά τα στοιχεία για την υπερβολική χρήση

Στην επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των παιδιών εστίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επικαλούμενος στοιχεία ερευνών για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από εφήβους.

Όπως υπογράμμισε, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών, ενώ ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 23% των 15χρονων αισθάνεται νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, σε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το 17% των παιδιών ηλικίας 11 έως 15 ετών έχει υποστεί διαδικτυακή παρενόχληση, ενώ ένας στους πέντε 15χρονους παραμελεί άλλες δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός και τα χόμπι, εξαιτίας της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ο ψηφιακός εθισμός δεν αφορά αποκλειστικά τους ανηλίκους, αλλά μπορεί να επηρεάσει και τους ενηλίκους, τονίζοντας, ωστόσο, ότι στις μικρές ηλικίες οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών σχέσεων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και με αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ, πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού. Όπως επεσήμανε, έχει δημιουργηθεί και η τηλεφωνική γραμμή 1145, στην οποία μπορούν να απευθύνονται παιδιά, γονείς και ενήλικες για ζητήματα ψηφιακού εθισμού και εξαρτήσεων.

Η ευρωπαϊκή διάσταση και τα επόμενα βήματα

Οι τρεις υπουργοί παρουσίασαν τη νομοθετική πρωτοβουλία ως συνέχεια των μέτρων που ήδη έχουν ληφθεί για την προστασία των ανηλίκων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την ασφάλεια των παιδιών.

Ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, με αφετηρία την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2024, καθώς και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζεται στο ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ αναφέρθηκε και στις υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων, οι οποίες αναμένεται να συμπληρώσουν το υφιστάμενο πλαίσιο.

Η εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα αποτελέσει το επόμενο στάδιο της κυβερνητικής παρέμβασης, με την αποτελεσματικότητά του να εξαρτάται από την αξιοπιστία των μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας, τη συμμόρφωση των πλατφορμών και τη συνεργασία των γονέων.