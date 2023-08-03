Απορρίφθηκε η υποψηφιότητα Παππά στον Δήμο Αθηναίων από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά από ψηφοφορία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να μπλοκαρίστηκε η υποψηφιότητα του Νίκου Παππά στον Δήμο Αθηναίων.

Συγκεκριμένα να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη υπήρξε συνάντηση με τον Νίκο Παππά και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ την οποία αποτελούσαν ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Πάνος Ρήγας, η Κατερίνα Κνήτου και η Μάγκυ Δούση.

Κατά τη συνάντηση, η οποία αναφέρεται πως έγινε σε καλό κλίμα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έθεσαν τις προϋποθέσεις τους, ενώ το περιεχόμενο της συνομιλίας με τον Νίκο Παππά μεταφέρθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Εκεί υπήρξε ψηφοφορία, η οποία μπλόκαρε την συγκεκριμένη στήριξη όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Πλέον μετά από αυτή την εξέλιξη επανήλθαν στο προσκήνιο οι προτάσεις για τους Κώστα Ζαχαριάδη, Νίκο Φίλη, Όλγα Μπαλαούρα., Κώστα Τσουκαλά, Πέτρο Φιλίππου.

