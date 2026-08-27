Φωτιά στην Τεχνόπολη στο Γκάζι εξαιτίας βλάβης
Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 27 Αυγούστου στην Τεχνόπολη Αθηνών στο Γκάζι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 9 πυροσβέστες και σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού, στον μετασχηματιστή του κτιρίου, ο οποίος φαίνεται να εξερράγη λόγω βλάβης.
Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί στο κτίριο και η φωτιά δεν έχει επεκταθεί.
Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου.
Μάλιστα λίγες μέρες πριν είχε υπάρξει ακόμα μία βλάβη στην Τεχνόπολη που είχε οδηγήσει στο να διακοπεί το πρόγραμμα.
πηγή στην Google
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