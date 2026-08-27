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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Τεχνόπολη στο Γκάζι εξαιτίας βλάβης

Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος

Φωτιά στην Τεχνόπολη στο Γκάζι εξαιτίας βλάβης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 27 Αυγούστου στην Τεχνόπολη Αθηνών στο Γκάζι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 9 πυροσβέστες και σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού, στον μετασχηματιστή του κτιρίου, ο οποίος φαίνεται να εξερράγη λόγω βλάβης.

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Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί στο κτίριο και η φωτιά δεν έχει επεκταθεί.

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου.

Μάλιστα λίγες μέρες πριν είχε υπάρξει ακόμα μία βλάβη στην Τεχνόπολη που είχε οδηγήσει στο να διακοπεί το πρόγραμμα.

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