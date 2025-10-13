Μητσοτάκης σε Τασούλα για Άγνωστο Στρατιώτη: “Το μνημείο έχει συμβολικό βάρος, να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του”

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 13/10 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια θα βρεθεί στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει στη Σύνοδο για τη Γάζα, στην οποία έχει προσκληθεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ και στην οποία θα συμμετάσχουν ηγέτες άνω των 20 χωρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη συζήτηση με τον κ. Τασούλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη διαφύλαξης του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και στη σημασία της παρουσίας της Ελλάδας στην υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος- είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχετικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική». Ωστόσο, όπως υπογράμμισε «πρέπει να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να διαφυλάξουμε το χαρακτήρα του μνημείου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση που εξήγγειλε χθες Κυριακή, η διαφύλαξη της τάξης του μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι αρμοδιότητες που περνούν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας αφορούν τη συντήρηση και τον καθαρισμό του μνημείου.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην πρόσκληση που έλαβε η Ελλάδα από τον Ντόναλντ Τραμπ για να συμμετέχει στη διάσκεψη για τη Γάζα.

Η Ελλάδα είναι «παρούσα στην υπογραφή μια ιστορικής συμφωνίας – θεμέλιος λίθος για ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε και επισήμανε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ως χώρα «συνομιλούμε αξιόπιστα με όλους ως πυλώνας σταθερότητας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στη συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο. «Είναι ιστορικής σημασίας γιατί φαίνεται ότι με τη συνθήκη ειρήνευσης που θα υπογραφεί στην Αίγυπτο, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, που είναι και ο πρωτομάστορας όλων αυτών των εξελίξεων και νομίζω, όπως πολύ σωστά είπατε, του αξίζουν συγχαρητήρια γι’ αυτή τη δραστική πρωτοβουλία, θα επιχειρηθεί, εφόσον όλα τελικά πάνε καλά και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, είμαστε στην πρώτη φάση ακόμη, θα επιχειρηθεί, λοιπόν, να έρθει μία ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, η οποία δεν αφορά την περίοδο από την αποτρόπαιη επίθεση της Χαμάς πριν δύο χρόνια στο Κιμπούτς του Ισραήλ, αλλά ουσιαστικά από τον πρώτο Αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948. Στην ουσία μία κρίση, μία ταλαιπωρία, μία επανάληψη συγκρούσεων και απίστευτου μίσους που κρατάει πάνω από 77 χρόνια, φαίνεται ότι πάει να επιλυθεί με όρους διάρκειας και ειρηνικής συνύπαρξης», τόνισε ο κ. Τασούλας.

Και συνέχισε λέγοντας: «Την Ελλάδα αυτονοήτως την ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πέραν του ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή μας. Πάντα υπήρξαμε συνομιλητές και των δύο πλευρών, ασχέτως αν είμαστε στρατηγικός εταίρος και σύμμαχος του Ισραήλ, ποτέ δεν κόψαμε επαφή με το Παλαιστινιακό μέρος. Συμμετείχαμε σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, φιλοξενήσαμε παιδιά τραυματισμένα, άρρωστα σε ελληνικά νοσοκομεία. Κρατήσαμε, νομίζω, μια στάση, η οποία έδειξε πως η Ελλάδα παίζει ένα ρόλο στην περιοχή και ελπίζω, εφόσον εξελιχθούν όλα ομαλά, η Ελλάδα να παίξει και έναν ρόλο στην ευκταία ανοικοδόμηση της Γάζας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως προς το θέμα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως «σκεφτόμουν μετά από την αντιπαράθεση που υπήρξε, πως ο ιδεώδης τρόπος να χειριστούμε αυτό το θέμα -γιατί ανοίξατε ένα διάλογο και νομίζω αξίζει τον κόπο να δώσετε λίγο χρόνο, αυτός ο διάλογος να ωριμάσει- ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το θέμα πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Δεν είναι εύκολο να το αποστειρώσουμε στο μυαλό μας το θέμα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα άξιζε να το κάνουμε, βλέποντας πώς είναι τα αντίστοιχα μνημεία σε όλες τις χώρες του κόσμου, ανεξαιρέτως, σε όλες τις χώρες του κόσμου ασχέτως πολιτικού καθεστώτος και να σκεφτούμε ότι, αυτό το μνημείο συμβολίζει, τους αγώνες του έθνους, τους απελευθερωτικούς και τους αμυντικούς, τις πιο φονικές μάχες. Οι πιο φονικές μάχες του έθνους μας και οι πιο ένδοξες είναι γραμμένες πάνω στον πωρόλιθο, στον τοίχο πίσω από το κενοτάφιο – γιατί θυμίζω πρόκειται για κενοτάφιο, δεν πρόκειται για απλό έργο τέχνης – και να αντιληφθούμε ότι εκπροσωπεί τον Άγνωστο Στρατιώτη, μακριά από την επικαιρότητα, γιατί πάντα θα υπάρχει μια επικαιρότητα, η οποία θα επηρεάζει τη σκέψη μας, ώστε να καταλήξουμε ευκολότερα στο πώς θέλουμε να είναι ο προορισμός του» και κατέληξε λέγοντας: «Θέσατε ένα θέμα επίμαχο πάντως, απόδειξη είναι η ένταση που υπάρχει. Ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο».