Εγκαίνια στο πλήρως ανακαινισμένο Γ’ Εργαστήριο Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και απονομή Υποτροφιών από το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), εγκαινιάστηκε το πλήρως ανακαινισμένο Γ’ Εργαστήριο της Σχολής, έργο που ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», και του Προέδρου του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στο πλαίσιο της σταθερής του συμβολής στην ενίσχυση της παιδείας και της δημόσιας υγείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Ίδρυμα απένειμε τρεις χρηματικές υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής.

Παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφίας Ζαχαράκη, του Υφυπουργού Παιδείας, κ. Νίκου Παπαϊωάννου, του Προέδρου της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Καθηγητή κ. Νικόλαου Νικητάκη, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και των πρωτοετών και φυσικά των βραβευθέντων φοιτητών, εγκαινιάστηκε το πλήρως ανακαινισμένο Γ’ Εργαστήριο της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το οποίο αναβαθμίστηκε ουσιαστικά τόσο ως προς τη λειτουργικότητά του, όσο και ως προς το εκπαιδευτικό περιβάλλον που προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Για την υλοποίηση του έργου, έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις υποδομές, ανανέωση των εργαστηριακών πάγκων, του φωτισμού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των επιφανειών του χώρου, με γνώμονα την ασφάλεια, την ακρίβεια και τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν επίσης οι τρεις χρηματικές υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες της Οδοντιατρικής Σχολής, στο πλαίσιο της σταθερής στήριξης του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος» προς τους φοιτητές του ΕΚΠΑ τα τελευταία 5 χρόνια. Οι υπότροφοι επιλέχθηκαν με βάση την υψηλή ακαδημαϊκή τους επίδοση, σε συνδυασμό με οικονομικά κριτήρια οικογενειακού εισοδήματος.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», κ. Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος, δήλωσε: «Με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μάς συνδέει μια μακρά συνεργασία και η σημερινή μας παρουσία στην Οδοντιατρική Σχολή αποτελεί συνέχεια αυτής της κοινής προσπάθειας. Με την ανακαίνιση του Γ΄ Εργαστηρίου Οδοντιατρικής επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς περιβάλλοντος, αντάξιου του σημαντικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται εδώ. Παράλληλα, με τις τρεις υποτροφίες θέλουμε να αναγνωρίσουμε έμπρακτα την προσπάθεια και την αριστεία των φοιτητών, αλλά και τη στήριξη των οικογενειών τους. Ευχόμαστε αυτή η ενίσχυση να αποτελέσει ένα ακόμη κίνητρο για τη συνέχιση της πορείας τους και για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον».

Ο Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Νικόλαος Νικητάκης, κατά την προσφώνησή του ανέφερε: «H ανακαίνιση του Γ΄ Εργαστηρίου Οδοντιατρικής κατέστη δυνατή χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία του Ιδρύματος “Παύλος Γιαννακόπουλος”, το οποίο με την προσφορά του στηρίζει διαχρονικά και έμπρακτα την εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο και ευρύτερα την κοινωνία. Η σημαντική αυτή προσφορά δεν περιορίζεται στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών, αλλά επεκτείνεται και στη στήριξη των φοιτητών, μέσω της χορήγησης ετήσιων υποτροφιών σε φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρώτο έτος των σπουδών τους, συνδυάζοντας την επιβράβευση της ακαδημαϊκής αριστείας με την κοινωνική ευαισθησία και την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών. Εκφράζω, εκ μέρους του συνόλου της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, τις θερμότερες ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη του Ιδρύματος για την πολύτιμη συμβολή τους στην πρόοδο της Σχολής και στη δημιουργία ακόμη καλύτερων προϋποθέσεων για τις επόμενες γενιές».

Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μέρος της σταθερής κοινωνικής συνεισφοράς του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση και προώθηση του αθλητισμού, της υγείας, της παιδείας και του πολιτισμού. Οι πυλώνες αυτοί αντικατοπτρίζουν τις αξίες του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, καθώς και τους τομείς στους οποίους άφησε το στίγμα του.