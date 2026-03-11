Μητσοτάκης: “Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ για 3 μήνες”

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε σήμερα (11/3) το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των καθιερωμένων συναντήσεών τους.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα τριμήνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Η χώρα μας είναι παράγοντας γεωπολιτικής ασφάλειας σε ταραγμένους καιρούς» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Κύπρο και πρόσθεσε:

«Το ΥΠΕΞ έχει καταβάλει τιτάνια προσπάθεια να απεγκλωβίσει χιλιάδες συμπολίτες μας που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας, ενώ ταυτόχρονα και σε όλα τα διπλωματικά επίπεδα, η χώρα μας δίνει τον δικό της αγώνα ώστε η σύρραξη να μην επεκταθεί και σε άλλες γεωγραφικές ενότητες».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για αλλοπρόσαλλο τοπίο που διαμορφώνεται με τον πόλεμο.

«Η χώρα μας έχει τη σταθερότητα και τη σύνεση που απαιτείται σε αυτήν την περίοδο με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Η Ελληνική Πολιτεία, η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την περίοδο των μεγάλων προκλήσεων με τη σύνεση και την ψυχραιμία που απαιτείται» σημείωσε ο κ. Τασούλας.

Επίσης, αναφέρθηκε και στις προσπάθειες του υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η επαγρύπνηση που έδειξε η Πολιτεία στην προστασία της Κύπρου πρέπει να φανεί και στην περίπτωση της καταπολέμησης της αισχροκέρδειας. Είμαι βέβαιος ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα λειτουργήσουν ώστε και αυτοί που σκέφτονται να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αισχροκερδώντας θα αντιληφθούν ότι δεν είναι καιρός η δύσκολη κατάσταση να τους γεμίσει τις τσέπες με υπερκέρδη. Και η Πολιτεία τηρεί το χρέος της απέναντι στους πολίτες, τον ελληνικό λαό, που αγκάλιασε τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στην Κύπρο και θέλω να πιστεύω ότι θα αγκαλιάσουν και τις πρωτοβουλίες κατά της αισχροκέρδειας» είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στην παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, αλλά και στις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για το νησί, ο Κωνσταντίνος Τασούλας επισήμανε: «Τα αντανακλαστικά της Ευρώπης έδειξαν ότι απεδείχθησαν γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά και σε όλη αυτήν την προσπάθεια η χώρα μας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και εκτιμάται απ’ όλους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 14:00 οι ανακοινώσεις των μέτρων

Στο μεταξύ, στις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της αισχροκέρδειας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, θα κάνουν τις ανακοινώσεις από το Μέγαρο Μποδοσάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ