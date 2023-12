Με αναρτήσεις τους στο X ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν ανέδειξαν το πολύ καλό κλίμα στη συνάντησή τους καθώς και το νέο πλαίσιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία έγραψε σε ανάρτησή του: «υπογράψαμε σήμερα τη Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας. Μια Διακήρυξη που επιβεβαιώνει τη σχέση φιλίας μεταξύ μας, καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του διαλόγου μας και αναδεικνύει τις δυνατότητες συνεργασίας μας, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο».

Ο πρωθυπουργός συνόδευε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία στην οποία αποτυπώνεται η στιγμή που ο ίδιος και ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα της Διακήρυξης.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγραψε στο X πως «Θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας». Παράλληλα η τουρκική προεδρία ανέβασε και 4 φωτοπγραφίες από τη συνάντηση του Τούρκου ηγέτη με τον Ελληνα πρωθυπουργό.

