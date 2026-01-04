Μητσοτάκης για Παπαδάκη: «Σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του» ανέφερε.