Μητσοτάκης για δυστύχημα στα Τέμπη: «Οι ευθύνες θα αποδοθούν με τρόπο αυστηρό»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα σεβασμού και ενότητας για τα τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Ο πρωθυπουργός καλεί την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της ώστε να διορθώσει τα λάθη και τα κενά στη λειτουργία της ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που πλήγωσε όλους τους Έλληνες, η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά. Ενώ η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα.

Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος. Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε.