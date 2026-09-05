Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Formula, ρετσίνα και ιαπωνικά τύμπανα – Οι ατάκες και τα δώρα

Περιοδεία στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τον αγιασμό και τη συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκθέτες, εργαζομένους και επισκέπτες, ενώ ενημερώθηκε για τεχνολογικές εφαρμογές, επενδυτικές πρωτοβουλίες και νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

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Η περιοδεία περιλάμβανε και αρκετές πιο χαλαρές στιγμές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δοκιμάζει ρετσίνα, να δέχεται αθλητικά δώρα και να παρακολουθεί επίδειξη παραδοσιακών ιαπωνικών τυμπάνων. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Η πρώτη στάση στο μονοθέσιο της Formula 4

Μία από τις πρώτες στάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν σε μονοθέσιο της Formula 4, το οποίο τράβηξε το ενδιαφέρον του.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΕΡΤ, ενώ παρέλαβε και μία φωτογραφία από την πρώτη επίσκεψή του στη ΔΕΘ, το 2004.

Βλέποντας το παλαιότερο στιγμιότυπο, σχολίασε με χιούμορ: «Δεν ξέρω αν πρέπει να τη δείξω στην κάμερα». (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Δοκίμασε αφιλτράριστη ρετσίνα

Κατά την περιήγησή του στα περίπτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δοκίμασε και αφιλτράριστη ρετσίνα, συνομιλώντας με τους παραγωγούς για το προϊόν και τη διαδικασία παραγωγής του.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η επίσκεψή του σε περίπτερα επιχειρήσεων, νεοφυών εταιρειών και πανεπιστημίων, όπου ενημερώθηκε για καινοτόμες εφαρμογές και ερευνητικά προγράμματα.

Η μπάλα και η φανέλα από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς

Αθλητικό χαρακτήρα είχε η στάση του πρωθυπουργού στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

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Οι εκπρόσωποι της ομάδας τού προσέφεραν μία μπάλα και μία φανέλα, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Μας ανεβάσατε κατηγορία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους ανθρώπους του συλλόγου και φωτογραφήθηκε μαζί τους, συνεχίζοντας στη συνέχεια την περιοδεία του.

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«Ευτυχώς δεν είμαι στο πρωτοσέλιδο»

Χαλαρό ήταν το κλίμα και κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο περίπτερο της εφημερίδας Espresso.

Κοιτάζοντας το πρωτοσέλιδο, σχολίασε χαμογελώντας: «Ευτυχώς δεν είμαι στο πρωτοσέλιδο», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκομένους.

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Η επίσκεψη στη HELLENiQ Energy και στο Περίπτερο 13

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το περίπτερο της HELLENiQ Energy, όπου τον υποδέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν οι ενεργειακές επενδύσεις, η καινοτομία και οι πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Περίπτερο 13, όπου παρουσιάζεται το έργο υπουργείων και δημόσιων φορέων. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε μαζί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Επίδειξη ιαπωνικών τυμπάνων

Τιμώμενη χώρα της 90ής ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία, με τον πρωθυπουργό να επισκέπτεται το σχετικό περίπτερο και να παρακολουθεί επίδειξη παραδοσιακών τυμπάνων Taiko.

Η ιαπωνική παρουσία στην έκθεση περιλαμβάνει παρουσιάσεις σχετικές με την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα.

Ενημέρωση για τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου

Στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου για τις νέες εφαρμογές και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του gov.gr.

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο και στις νέες δυνατότητες που αναπτύσσονται.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ και ο στόχος για το 2030

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, με βασικό αντικείμενο τον σχεδιασμό για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν κατά την περιοδεία του υπουργοί, υφυπουργοί, κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.